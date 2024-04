Test visivo, solo il 7% degli Americani l’hanno risolto: ad Harvard lo fanno a tutti | Trovare l’intruso è difficilissimo

Una immagine nascosta tra altre immagini: se riuscite a trovarla fate parte di una minoranza dalle capacità incredibili.

In questo periodo sono moltissimi i test della personalità e delle capacità: ve ne sono molti tipi, a partire da quelli più semplici fino a giungere ai più complessi per i quali magari serve carta e penna.

Ad esempio tra i test di personalità più accreditati online c’è quello delle 16 personalità, che prevede moltissime domande, oppure per quanto riguarda le capacità mentali c’è il test del QI.

Quello che vi proponiamo oggi è un test che è stato elaborato per individuare un talento che spesso rimane celato, ma che può essere utile anche nella vita di tutti i giorni.

Si tratta di un test visivo per il quale non avete bisogno di carta e penna e il tempo è totalmente variabile: si tratta semplicemente di avvistare una figura nascosta, solo pochi ci sono riusciti finora.

Un test di abilità

La mente di ogni essere umano, seppure i meccanismi del cervello siano i medesimi, lavora secondo una serie di diverse strategie che dipendono da numerosi fattori. Basti pensare all’apprendimento: ve ne sono diversi stili, c’è chi apprende in modo più tradizionale, leggendo, scrivendo e ripetendo, mentre ci sono persone che apprendono facendo, giocando o prediligono, ad esempio, il canale uditivo.

Questo test determina una abilità nel saper isolare un elemento rispetto a tutti gli altri presenti in una immagine: si tratta di un piccolo talento che nella vita è possibile sfruttare tutto sommato in tanti modi diversi. Siete pronti a scoprire se ne siete in possesso? Osservate l’immagine di seguito cercando di individuare la figura di un felino, un animale simile a un gatto e cronometratevi.

Un piccolo talento in più

Siete riusciti a trovare il gattino? Bene, se avete avuto successo in meno di 8 secondi, allora avete una capacità visiva al di sopra della media, che potrete sfruttare nella vostra vita quotidiana.

Tra gli 8 e i venti secondi, invece, la vostra tempistica risulta essere nella media. Questi piccoli test possono aiutarvi a formare un quadro dei vostri punti di forza e anche dei punti di debolezza: ci vogliono pochi minuti ed è sempre utile conoscersi più a fondo.