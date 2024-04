Tesori nascosti in casa, controlla il tuo armadio: questi oggetti semplicissimi valgono una fortuna | Vendili subito

Hai molta roba “vecchia” nell’armadio e non sai cosa farne? Prima di darla via controlla bene: potrebbe esservi qualcosa di prezioso.

Si sa, il vintage è una tendenza che sembra essere costante negli anni, ciò a cui forse non pensiamo è che anche gli oggetti appartenenti agli anni 80 e 90 sono ormai considerati vintage soprattutto dalle nuove generazioni come la zeta e la alfa.

La tendenza a buttare tutto, invece, sembra essere incrementata di molto negli ultimi anni, a causa del consumismo che sempre di più ci invita a sostituire anziché a riparare, vista anche la qualità più infima rispetto al passato degli oggetti di uso quotidiano e non solo.

Alcuni oggetti non siamo certo soliti buttarli: basti pensare ai gioielli o a opere d’arte, eppure ve ne sono altri di uso comune che potrebbero non sembrare preziosi ma potrebbero, invece, avere grande successo nel mercato legato ai collezionisti.

Ecco su cosa bisogna concentrarsi quando rovistiamo negli armadi: soprattutto questi oggetti potrebbero nascondere, nella loro apparente semplicità, un grandissimo valore.

Una piccola fortuna

Difficilmente si ha il tempo di cercare ogni nostro oggetto su Internet, pertanto per operare una prima selezione, soprattutto ora che è tempo di pulizie di primavera, è bene concentrarsi su alcune categorie di oggetti che hanno maggiore probabilità di avere un certo valore.

In prima battuta ciò che è meglio non buttare mai sono i francobolli e le monete: infatti potremmo trovarci di fronte a dei pezzi rari che non possiamo riconoscere se non abbiamo un occhio allenato come i collezionisti. Ma vediamo di cosa altro parliamo.

Categorie di oggetti potenzialmente preziosi

Tra gli oggetti da non buttare mai troviamo anche i libri: alcuni di questi potrebbero essere antichi o semplicemente costituire delle edizioni rare ad esempio con degli errori di stampa che le hanno rese uniche.

Altra categoria di oggetti che è poco saggio buttar via è quella delle console e dei videogiochi: queste, infatti, assumeranno molto probabilmente un valore nel corso del tempo e potrete un giorno rivenderli a un qualche appassionato per molto più di quanto li avete pagate. Altre cose da conservare sono i vinili, dispositivi per ascoltare la musica (cd e walkman), telefoni e schede telefoniche dei cellulari e qualunque oggetto comune risalente agli anni ’90.