Tappi di sughero nella portiera dell’auto: ce li stanno mettendo tutti | Il motivo è impensabile

Scopri tutti i pro di mettere dei semplici tappi di sughero all’interno della tua auto: dopo averlo provato, non potrai più farne a meno.

I tappi di sughero sono una di quelle cose che più si butta via, senza pensare a quanto, in realtà, potrebbero essere utili. Infatti, questi vengono utilizzati spesso nelle attività di bricolage, fai da te, ma possono avere anche una funzione che non ti aspetti, proprio all’interno della tua automobile.

Alle volte, per risolvere un problema basta solo utilizzare un po’ di inventiva e di intelletto e tutto sarà più semplice. Non sempre serve ricorrere a stratagemmi complicati e costosi, perché potresti avere la soluzione sotto il naso e non rendertene conto. È questo il caso dei tappi di sughero nelle auto.

Chi guida e possiede una vettura sa bene quanto possa essere complicato risolvere tutti i problemi che si presentano giorno dopo giorno. Tuttavia, ti mostreremo come i tappi di sughero, se inseriti nelle porterie delle auto, possono risolvere un fastidioso e diffuso imprevisto che riguarda gli automobilisti. Scopri di cosa si tratta e sperimenta subito questo trucchetto.

Addio cattivi odori

Forse, non sai che i tappi di sughero potranno liberare la tua auto dai cattivi odori. Questo non è un problema superficiale come molti possono pensare, ma può trasformarsi in una vera e propria distrazione durante i tuoi viaggi. Da oggi, però, seguendo il suggerimento che ti daremo, potrai respirare aria pulita in ogni occasione.

Il sughero è un materiale poroso, che assorbe facilmente gli odori ed ecco perché è la cosa più indicata per spazzare via, dalla tua auto, tutta l’umidità che può crearsi negli anni. Ti basterà tagliare il tappo di sughero a metà e versarci sopra qualche goccia di olio essenziale. Ovviamente, sta a te scegliere la fragranza che più ti piace e ti rilassa. A questo punto, inserisci le due metà del tappo nella tasca della portiera o nel vano portaoggetti, così da lasciare a questo la possibilità di inebriarti con il profumo scelto.

Ogni quando sostituire il tappo

La sensazione di profumo e di freschezza, all’interno della tua auto, sarà immediata, ma ricorda di sostituire il tappo ogni due o tre giorni se vuoi mantenere attiva la barriera contro i cattivi odori e fare in modo che questi non tornino.

Grazie a questo rimedio, pratico e naturale, risparmierai sull’acquisto dei classici profumatori e non respirerai sostanze che potrebbero essere nocive per la tua salute, a lungo andare.