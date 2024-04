Whatsapp, con questo trucco riesci a leggere i messaggi eliminati in 2 secondi: scopri subito cosa hanno scritto

I messaggi eliminati su Whatsapp non saranno più un mistero: il metodo infallibile per risalire al testo ‘rimangiato’.

Avrà davvero sbagliato o, dopo un’attenta riflessione, avrà scelto di eliminare quel messaggio? Almeno una volta nella vita ci saremmo posti questa domanda, tanto banale quanto assillante. Questo accade da quando Whatsapp ha deciso di introdurre quello che possiamo definire come la funzione del ‘ripensamento’, ossia la possibilità di eliminare il messaggio precedentemente inviato su Whatsapp.

Partiamo dal presupposto che, a differenza di Telegram, Whatsapp ha adottato una tecnica a metà, ossia la possibilità di lasciare traccia di quanto inviato semplicemente fornendo al destinatario la nota frase ‘questo messaggio è stato eliminato’. Una scelta curiosa, penseremo, ma ancora attuale nonostante il team di esperti non lasci nulla al caso. Ad ogni modo, nonostante tale funzione pare essere irremovibile, allo stesso tempo si rivela aggirabile.

Come leggere i messaggi eliminati su Whatsapp

Come si dice, progettata la funzione, scoperto l’inganno. Innanzitutto precisiamo che all’interno dell’applicazione di Whatsapp non è in alcun modo possibile recuperare messaggi eliminati; nemmeno se questo processo volesse farlo il mittente. Tuttavia, esistono dei servizi esterni che, collegati ai dati prodotti su Whatsapp, possono raggiungere i messaggi anche se questi non sono stati letti e successivamente eliminati. Per fare ciò non è necessario avere grandi abilità informatiche, ma solamente scaricare un’applicazione pronta a fare il lavoro ‘sporco’ al posto nostro.

Le app per leggere i messaggi eliminati su Whatsapp

Come detto in precedenza, Whatsapp non consente questa funzione, ma altre app possono fare leva su alcuni dettagli per conservare i dati. Con WhatsRemoved e NotificationHistor, infatti, è possibile gettare luce sui contenuti misteriosi dei messaggi cancellati.

Il processo è semplice: basta scaricare una di queste app, consentire loro di accedere alle notifiche del dispositivo e lasciare che agiscano in modo autonomo. Quando un messaggio viene cancellato da Whatsapp, queste app registrano comunque la ricezione di una notifica relativa a quel contatto. In sostanza, ciò equivale ad avere a disposizione un investigatore digitale, pronto a svelare i segreti nascosti dietro i messaggi eliminati.

Ovviamente è doveroso precisare che il funzionamento di queste applicazioni è attivo solamente dal momento in cui vengono scaricate e attivate. I messaggi ricevuti precedentemente a questi passaggi non verranno dunque salvati. Per questo motivo tenere queste app nel proprio telefono si rivela essenziale in tal senso. Da qui, la verità verrà a galla e con sé anche qualche piccola menzogna.