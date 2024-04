Test della vista, se addocchi il numero nell’immagine sei un fenomeno: solo l’1% della popolazione lo vede

Questa spirale nasconde un numero, ma solo in pochi arguti osservatori riescono ad indovinarlo: il test della vista.

Il web ci propone spesso illusioni ottiche come queste, volte ad intrattenere chi le osserva, ma anche a mettere alla prova la nostra vista, nonché la nostra capacità di osservazione. Questa spirale, infatti, è in grado di confondere lo sguardo, anche se a primo impatto è possibile intravedere un numero, o meglio, una sequenza di numeri che mostrano una cifra ben più elevata.

Se dovessimo spiegare questo fenomeno ottico in maniera più scientifica, diremmo che le illusioni ottiche sono fenomeni che possono ingannare la nostra percezione visiva, spesso sfidando la nostra comprensione di come funzionano gli occhi e il cervello.

Dietro di esse, infatti, c’è una complessa interazione tra la luce che colpisce i nostri occhi e il modo in cui il cervello elabora queste informazioni visive. Insomma, ci vuole tanto esercizio, ma anche diversa astuzia e capacità di osservazione.

Il test della spirale e il numero nascosto

Questo test è uno dei più affascinanti del web, poiché propone una spirale che solo alla vista confonde lo sguardo e lo porta a nascondere la cifra al suo interno. Sebbene a primo impatto risulta difficile mettere a fuoco, poiché tutto quanto sembra girare, è sufficiente allontanarsi leggermente dallo schermo e aguzzare gli occhi: in pochi secondi è possibile trovare la soluzione, ma non è detto che sia corretta.

L’obiettivo, seppur complesso, è quello di intercettare il numero nel minor tempo possibile, ovviamente senza sbirciare la risposta.

Test della spirale: il numero nascosto

Arrivati a questo punto la maggior parte delle persone ha già in mente la risposta; altri, arresi, sono curiosi di sapere quale sia la somma nascosta. In ogni caso è impossibile negare che per fare questo test non è sufficiente un QI abbastanza alto, ma anche una vista di tutto rispetto. Bando alle ciancie, è giunto il momento di svelare il numero nascosto.

La cifra da trovare è 3452389. Se siete riusciti ad indovinarla, significa che avete una sensibilità visiva superiore alla media e si è in grado di selezionare gli elementi visivi in modo rapido e preciso. Se non siete riusciti a trovarla, non c’è motivo di disperare: eseguire più test visivi e di logica può aiutare a migliorare le abilità cognitive nel tempo.

Nel frattempo, se questo test vi è piaciuto, non vi resta che condividerlo con qualche amico o collega e vedere se sarà più o meno bravo di voi nell’impresa.