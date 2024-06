test dell’animale nel bosco, solo un occhio da falco lo becca nei primi 30 secondi: se ci riesci sei un fenomeno assoluto

Questo bosco apparentemente isolato, vede la presenza di un animale in grado di nascondersi molto bene: saresti in grado di trovarlo?

A tornare alla ribalta sui social network è un noto test visivo a cui in pochi riescono a trovare risposta. Si tratta di una foto comune che rappresenta un bosco in inverno, caratterizzato dalle molte foglie secche cadute da alberi spogli. Tutto regolare, se non fosse che in questa foto si nasconde un animale che viaggia indisturbato davanti ai nostri occhi.

Il compito di oggi? Trovare il soggetto in soli 30 secondi. Si tratta di una sfida indubbiamente complessa considerando i tanti elementi contenuti in questa foto, ma, a dirla tutta, non impossibile. Chi possiede ottime capacità visive e cognitive non ci metterà tanto a trovare l’intruso, ma siamo sicuri che con un pizzico di attenzione, chiunque ce la possa fare.

Test dell’animale nel bosco: alcuni indizi

Arrivati a questo punto, le soluzioni sono due: o sei riuscito ad intercettare l’animale o ti sei arreso. Se fosse la seconda opzione, nessun problema, proviamo con qualche indizio che potrebbe aiutarti a trovare il piccolo animale. In questo contesto, il primo consiglio tanto banale quanto essenziale è quello di osservare attentamente la fotografia nei suoi dettagli: questo, indipendentemente dal risultato, aiuta la concentrazione e può sviluppare le tue capacità visive.

L’animale in questione è una piccola tartaruga mimetizzata alla perfezione con l’ambiente. I colori che possiede si fondono alla perfezione con le sfumature di marrone e giallo presente nella foto. Dunque, anche nel caso tu avessi superato i 30 secondi, vale comunque la pena provare. Ma ora bando alle ciancie, imposta il timer e osserva con attenzione. Sotto questa riga sarà presente la risposta.

Test visivo: la soluzione

Ebbene sì, la piccola tartaruga era proprio sotto i tuoi occhi, anche se non possiamo di certo negare negare che si ‘nasconda’ alla perfezione con le foglie. Ammettiamolo, il tempo messo a disposizione non ha aiutato certamente l’impresa; proprio per questo, se fai parte delle poche persone che sono riuscite a superare questo test, complimenti!

Se hai avuto bisogno della soluzione, non ti resta che affinare la tua mente con test come questi. Uno dei principali vantaggi dei giochi visivi è l’allenamento dell’attenzione ai dettagli. Seppur creati con il puro scopo di intrattenere, non sono solo un modo per passare il tempo, ma strumenti potenti per migliorare diverse abilità cognitive.