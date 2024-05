Test visivo, l’ha inventato un famosissimo ingegnere: i geni lo risolvono in 3 minuti | Se ci riesci meriti una coppa

In questo test visivo è presente un piccolo gatto che ha deciso di nascondersi tra i grattacieli: saresti in grado di trovarlo in 3 minuti?

Ecco una nuova sfida pronta a mettere alla prova le menti più argute e le viste più scattanti: un grazioso gattino è scomparso ma, a quanto pare, sembra essersi nascosto tra i grattacieli di una grande metropoli. Trovarlo è una sfida assai complessa, ma non per questo impossibile. Sebbene la ricerca iniziale possa scoraggiare chiunque, vi assicuriamo che il gatto c’è ed è ben visibile – si fa per dire – nell’immagine.

Il test visivo del gatto nascosto tra i grattaceli

Questa immagine targata Gimmemore, piattaforma di quiz e giochi interattivi, ha generato diverse condivisioni in tutto il mondo. Durante il periodo di quarantena, infatti, questo test è diventato un passatempo che ha aiutato milioni di utenti a mantenere la mente attiva. Ad oggi non perde di popolarità, conquistando chiunque lo veda per puro caso tra le pagine del web. Ma entriamo nel dettaglio del gioco e proviamo a fornirvi qualche piccolo indizio utile.

Da come si può dedurre osservando l’immagine, si tratta di una vera e propria illusione ottica. Oltre ad esserci un’assenza di colori, i grattacieli sono di forme e dimensioni differenti, confondendo maggiormente lo sguardo dell’osservatore.

In questo caso dobbiamo dunque soffermarci sui dettagli: ci sono molti elementi piccoli che possono confondere, ma vi assicuriamo che il micio in questione è più grande e diverso dal contesto di quanto possiate immaginare.

Tra poche righe sarà presente la soluzione, ma adesso è il momento di mettere a fuoco. Per trovarlo è necessario entrare nella mente di un felino: dove potrebbe nascondersi? Per capirlo avete tre minuti; il tempo necessario per considerare il test valido. Buon divertimento!

Il test visivo del gatto: solo per veri geni

Oltre al puro passatempo, i test di acuità visiva o di intelligenza visiva sono molto popolari e, in alcuni casi, possono rivelare il quoziente intellettivo. Secondo la teoria delle intelligenze multiple sviluppata dallo psicologo Howard Gardner, l’intelligenza spaziale è una delle sette intelligenze che tutti possediamo. Questi giochi stimolano la capacità di rappresentare e trasformare forme, migliorando la memorizzazione e il riconoscimento delle figure nello spazio percettivo.

Insomma, più che semplici passatempi, i rompicapi visivi sono ottimi allenamenti per i nostri sensi percettivi e per la mente.

E voi, siete riusciti a trovare il gatto?