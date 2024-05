Bolletta della luce, mazzata in faccia dal governo: il canone rai non basta più | Ti caricano anche questa spesa obbligata ogni mese

Le spese energetiche sembrano aumentare sempre di più: non paghi solo quello che consumi, eccone un’altra.

Nel corso degli anni il risparmio energetico è divenuto una priorità sia per i privati che per le nazioni, seppure per motivi generalmente diversi.

Per quanto riguarda i cittadini, questi ultimi sono sempre alla ricerca di un modo per non avere sorprese a fine mese nelle bollette dell’energia elettrica – e non solo – pertanto i trucchi per risparmiare sembrano moltiplicarsi, alcuni validi, altri molto meno.

A livello nazionale, invece, si tende a voler rispettare i punti di direttive per lo più europee che vorrebbero introdurre altri tipi di fonti energetiche, possibilmente rinnovabili, e incoraggiare il risparmio energetico come forma di tutela per la salvaguardia del pianeta.

Eppure a pagarne le spese sono sempre i privati, che fanno la lavatrice di notte per risparmiare, mentre i vip e le persone di un certo ceto sociale inquinano utilizzando Jet privati per spostarsi anche di poco. Non è finita qui: per quanto riguarda la bolletta dell’energia ci sono delle spese fisse che non sempre sono note al consumatore, ecco quali – non è solo il canone Rai.

Un’altra spesa ancora

Il canone Rai è divenuto obbligatorio ormai da diversi anni e i cittadini sembrano essersi abituati a questa spesa: vista la possibilità di accedere alla diretta e ai programmi tramite applicazione gratuita, non c’è più bisogno nemmeno di avere l’antenna tv o un televisore per accedere all’informazione e all’intrattenimento della rete del servizio pubblico.

Eppure, nonostante potrebbe sembrare così, non sono finite le spese fisse: eccone un’altra che non tutti sono coscienti di stare pagando.

Canone fisso

Tra i costi fissi che andrai a pagare insieme alla bolletta c’è quello relativo al trasporto e alla gestione del contatore: il valore è composto da tre tipologie di quote.

A comporre questo importo ci sono la quota fissa, la quota potenza e la quota energia: a influire in modo particolare sul totale è proprio la quota potenza, la quale corrisponde al costo della quota di potenza dell’energia elettrica del contatore. Insomma: meglio tenere gli occhi aperti quando pagate la bolletta, il risparmio che vorreste mettendo in atto i vari trucchi non si applica a questa tipologia di quote.