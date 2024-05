“Spendi 80€ tutti i mesi per questo”: stacca la spina subito a questo elettrodomestico | Ti sfila i soldi da spento

Tra tutti gli elettrodomestici presenti nelle case, questo è il secondo più utilizzato: consuma fino ad 80 euro da spento.

Quante volte ci siamo sentiti dire che è giunto il momento di staccare la spina? Ecco, questo è il caso di farlo, poiché il caro vita sta esaurendo le nostre energie, ma anche il portafoglio. Nonostante il costo della materia prima elettrica sia diminuito nettamente, raggiungendo costi simili alla pre-pandemia, è comunque importante fare attenzione ai costi superflui.

Se da una parte il cittadino medio può tirare un sospiro di sollievo quando gli viene recapitata la bolletta, dall’altra deve cercare ogni fonte di risparmio per stare dietro ad un’inflazione che non sembra dare pace. Dunque, risparmiare laddove fosse possibile può rivelarsi davvero utile per mantenere le proprie risorse finanziarie. Ma come farlo se non staccare la spina da quegli elettrodomestici che consumano anche da spenti?

L’elettrodomestico che consuma fino ad 80 euro da spento

Tra tutti gli elettrodomestici presenti nelle nostre case, il protagonista è lui, il televisore. Si tratta senza dubbio di uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa, secondo solo al frigorifero e al congelatore che restano accesi 24 ore su 24.

I consumi del televisore sono strettamente legati alla sua potenza, che può variare da un minimo di 50 W a un massimo di 600 W. Una TV LCD da 32″ consuma circa 90-130 W, mentre una da 37″ può arrivare fino a 150 W. Questo significa che, considerando un utilizzo di un paio d’ore al giorno, in un anno si ha un consumo di 65 kWh per un 32” e di 110 kWh per un 37”.

I televisori al plasma, invece, tendono ad avere consumi più alti a causa della loro maggiore potenza, con un 42” che consuma tra i 250 e i 300 W. I modelli LED, invece, sono più efficienti, con un consumo stimato pari alla metà di un modello LCD di pari dimensioni.

Ma cosa succede quando il televisore è spento? Anche in questa condizione, o meglio in stand-by, il consumo non si interrompe del tutto.

Quanto consuma un televisore spento

Un moderno televisore lasciato in stand-by consuma in media 26 kWh all’anno. Questo dato è significativo, soprattutto considerando il numero elevato di dispositivi che abbiamo nelle nostre case. Sono i cosiddetti consumi nascosti, che possono rappresentare fino al 10-15% delle utenze domestiche. In termini economici, considerando un contratto medio di energia elettrica, questo consumo può arrivare fino ad 80 euro in più all’anno (6,70 euro al mese).

Il consiglio, dunque, è quello di staccare la spina quando non si utilizza il dispositivo, e se possibile, acquistare apparecchi di ultima generazione.