Quando sei a letto hai questa sensazione? Può essere una grave malattia del cuore | Corri dal medico

Una condizione comune sotto le lenzuola potrebbe essere un vero e proprio campanello d’allarme di una malattia al cuore.

Come ormai noto, quando si parla di patologie severe, la regola chiave sta nella prevenzione. A tal proposito, individuare una patologia nel suo stadio iniziale si rivela fondamentale per avere la possibilità di trattare precocemente, aumentando così la possibilità di risoluzione. Questo vale anche per le malattie cardiache, difficili da intercettare negli stadi iniziali.

Secondo gli studi, la metà degli attacchi cardiaci si manifesta senza alcun sintomo evidente, il che rende ancora più cruciale prestare attenzione ai segnali premonitori, anche quelli che sembrano banali o comunque sconnessi. Alcuni studi hanno riscontrato una correlazione tra infarto e una condizione tanto comune, quanto ignorata dalla paziente.

Il campanello d’allarme di un malattia cardiaca

Secondo le recenti indagini, sono gli uomini più soggetti ad un attacco cardiaco. Per questo motivo è la popolazione maschile a dover sottoporsi a maggiori controlli preventivi e tenere in considerazione che il sintomo premonitore potrebbe essere sotto le lenzuola.

In questo caaso parliamo della disfunzione erettile. Sebbene venga spesso percepita come una questione separata da altre condizioni di salute, può in realtà essere un indicatore precoce di problemi cardiocircolatori. Diversi studi hanno dimostrato che gli uomini con disfunzione erettile, in particolare tra i 40 e i 70 anni, hanno maggiori probabilità di sviluppare malattie cardiache, infarti e ictus nel tempo, anche se appaiono in buona salute.

Un importante studio tedesco del 2010 non solo ha confermato questa teoria, ma ha rilevato che gli uomini con disfunzione erettile hanno il doppio delle probabilità di morire entro i successivi due anni dall’esordio del problema rispetto agli altri.

Tecniche di prevenzione

È bene precisare che quando si manifesta la disfunzione erettile, è essenziale indagare le cause per determinare se sono di natura psicologica o legate a problemi cardiocircolatori. Alcuni fattori di rischio includono sostanze grasse, fumo di sigaretta, alimentazione scorretta e mancanza di esercizio fisico. Questi elementi non solo influenzano la salute generale, ma compromettono anche il funzionamento cardiaco.

I vasi sanguigni nell’area genitale sono molto piccoli e si occludono facilmente, impedendo un corretto afflusso di sangue. Se questi vasi sono ostruiti, è probabile che esista un problema cardiocircolatorio più ampio che potrebbe portare a malattie severe in poco tempo.

Sebbene la maggior parte degli uomini che sperimenta la disfunzione erettile tende a nascondere il problema, è buona norma prestare attenzione a questi segnali e consultare un medico per una valutazione completa.