Inizia come un normale mal di stomaco ma è un tumore supermortale: controllati subito se hai questa cosa

Sebbene un semplice mal di stomaco sia un sintomo abbastanza comune, se diventa costante può essere un segnale di allarme.

Quando si parla di salute, la prevenzione è la nostra arma più potente. Per questo motivo riuscire a individuare un tumore nelle sue fasi iniziali può fare la differenza tra una terapia efficace e una battaglia in salita.

Spesso, i tumori possono essere presi in tempo con controlli regolari e attenzione ai segnali del nostro corpo. La diagnosi precoce non solo aumenta le possibilità di successo dei trattamenti, ma può anche migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti.

Ecco perché è fondamentale adottare una mentalità proattiva e responsabile verso la propria salute, sottoponendosi a screening regolari e non ignorando i sintomi, per quanto piccoli possano sembrare. In questo caso parliamo di un semplice mal di stomaco che, se occasionale, non rappresenta alcun problema, ma se protratto nel tempo potrebbe essere un chiaro campanello d’allarme.

Tumore al pancreas: i sintomi iniziali

Il tumore del pancreas è noto per la sua insidiosità, poiché in fase precoce non presenta sintomi specifici. I segni iniziali sono spesso vaghi e possono facilmente essere interpretati erroneamente, sia dai pazienti che dai medici. Di conseguenza, la diagnosi arriva frequentemente quando la malattia è già avanzata.

Tuttavia, esistono alcuni indizi che potrebbero accendere il sospetto. I sintomi più chiari emergono quando il tumore si è diffuso agli organi vicini o ha bloccato i dotti biliari e variano a seconda della zona del pancreas colpita. L’insorgenza del tumore al pancreas potrebbe manifestarsi con:

un calo improvviso di peso senza cause apparenti;

ittero: colorazione gialla degli occhi e della pelle, indicativa del blocco dei dotti biliari;

dolore persistente nella parte superiore dell’addome o alla schiena;

sensazione generale di debolezza e affaticamento;

nausea, vomito e mal di stomaco.

Inoltre, una percentuale di pazienti compresa tra il 10% e il 20% può sviluppare diabete. Questa condizione può essere sia una conseguenza del tumore sia un segnale precoce della sua presenza.

I soggetti a rischio

Le persone tra i 50 e gli 80 anni sono le più a rischio, mentre il tumore è abbastanza raro sotto i 40 anni. In ogni caso, i fumatori hanno un rischio doppio rispetto ai non fumatori. Secondo l’AIOM e l’AIRTUM, eliminando il fumo si potrebbe prevenire il 33% dei decessi per tumore del pancreas negli uomini e il 13% nelle donne. Si tratta di una condizione storicamente più comune tra gli uomini, ma ha visto un recente aumento tra le donne, probabilmente a causa del crescente consumo di sigarette.

Oltre al fumo, il rischio aumenta con la presenza di mutazioni genetiche specifiche, condizioni come la pancreatite familiare, sindromi genetiche e un’alimentazione ricca di grassi e proteine animali. Anche l’obesità, l’abuso di alcol e caffè, la sedentarietà e l’esposizione a certi solventi industriali sono correlati all’aumento del rischio.