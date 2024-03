Test visivo, solo i fenomeni riconoscono le differenze: ci sono solo 10.000 persone a riuscirci.

Un bambino, un pupazzo, due immagini e alcune differenze: il test visivo fatto a posta per mettere alla prova la tua vista.

Un gioco sì, ma non per tutti. I test visivi sono da sempre un passatempo divertente, capace di intrattenere, nonché sfidare chiunque capiti per caso. Se pare che a molti piaccia cercare una soluzione a questo tipo di giochi, non tutti sembrano essere altrettanto capaci a scovare le differenze, almeno non nei tempi prestabiliti.

Il test visivo del bambino e il pupazzo di neve: trova le differenze in 30 secondi

Ammettiamolo, tra i vari test visivi presenti in rete, questo non rientra indubbiamente nella categoria dei più semplici. Una differenza in realtà è facilmente captabile a primo impatto, mentre per le altre ci vuole una più accurata attenzione. Non resta che guardare l’immagine nel suo complesso e poi osservare i dettagli; in questo caso, peraltro, ce ne sono tantissimi.

Arrivati a questo punto dell’articolo, siete sempre più vicini alla soluzione. Scorrendo leggermente più in basso è infatti presente l’immagine che mostra le differenze. Per rendere il tutto più accattivante, vi daremo 30 secondi per completarlo, dopodiché potrete passare alla soluzione.

Vi consigliamo di mettere un timer e aguzzare la vista: non vi diremo il numero di differenze presenti tra le due immagini. Ragion per cui, l’unico metro di misura sarà il tempo, dopodiché potrete guardare l’immagine.

Test visivo: la soluzione

Se arrivati fino alla soluzione siete riusciti a trovare tutte e quattro le differenze, complimenti! Se così non è stato, non disperate: in percentuale sono più le persone a non riuscirci. In compenso, allenarsi con test come questo non può fare altro che aguzzare la mente e affinare la vista. Ma analizziamo nel dettaglio le due immagini.

La prima cosa che potrebbe esservi saltata all’occhio è la sciarpa del pupazzo di neve: nella prima immagine ci sono 5 bottoni grandi, mentre nella seconda immagine manca quello centrale e ce ne sono solo 4.

Entrando nel vivo delle difficoltà, nel volto del pupazzo di neve, nella prima immagine ci sono 8 bottoni che compongono il sorriso, mentre nella seconda ce ne sono solo 7. Inoltre, il ramo che forma il braccio del pupazzo di neve è diviso in tre parti nella prima immagine, ma nella seconda mancano due di esse. Per finire in bellezza, davanti alla sciarpa del bambino nella prima immagine c’è un piccolo pendente che non è visibile nella seconda foto; dettaglio alquanto complesso da vedere. Le soluzioni sono terminate. E voi, come ve la siete cavata?