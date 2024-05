Test visivo, trova il ferro nascosto nell’immagine: ci riescono solo le intelligenze superiori | il 70% della popolazione lascia perdere

Un astuto quanto insolito quiz chiede di trovare un ferro in un habitat a cui non appartiene: solo pochi ci riescono a individuarlo.

La natura ha sempre un nonsoché di affascinante e la foto di queste due bellissime linci né è la prova concreta. In questo sfondo dove i due esemplari sembrano quasi mettersi in posa, troviamo alberi innevati che ricordano a tutti gli effetti uno scenario invernale della natura.

Tuttavia, in questa foto non c’è solo ciò che vediamo a primo impatto, ma anche un elemento nascosto, probabilmente cascato lì per caso, forse a causa della cattiva abitudine del genere umano di gettare oggetti dove non deve. Ad ogni modo, la sfida di oggi consiste proprio nel trovare quel ferro, ma per farlo avrete solamente 20 secondi.

Il mistero del ferro nell’immagine

Alla fine si tratta di puro intrattenimento, penseremo, ma la verità è che i test visivi fanno parte di una vasta gamma di enigmi volti ad allenare la mente. Entrando nel dettaglio, il concetto delle ‘intelligenze multiple’ è stato sviluppato da Howard Gardner, uno psicologo dell’Università di Harvard, nel 1983. Gardner ha proposto che l’intelligenza non è una capacità unitaria ma piuttosto un insieme di abilità cognitive distinte.

Tra queste troviamo quella visiva, ossia la capacità di interpretare, elaborare e utilizzare le immagini e gli spazi tridimensionali. Le persone con alta intelligenza visiva sono spesso bravi a riconoscere schemi, distinguere dettagli e visualizzare oggetti in movimento o da diverse angolazioni.

Questo, per giunta, è molto utile in molti aspetti del quotidiano, tra cui quello lavorativo. Sviluppare questo tipo di intelligenza potrebbe portare a una maggior capacità di ‘problem solving’, come leggere le mappe, disegnare, progettare e quant’altro. Insomma, vale la pena intrattenersi con uno di questi giochi, ma voi, nel frattempo, avete già impostato il timer? Scorrendo più in basso sarà possibile scoprire la risposta.

Il test visivo del ferro: la soluzione

Quale tipo di ferro avevate in mente all’inizio del gioco? Molti di voi, con buone probabilità, non pensavano di sicuro a un ferro da stiro. In effetti, come biasimarvi, non è proprio il luogo adatto per quel piccolo elettrodomestico. Ad ogni modo, il genere umano riserva sempre sorprese, come la fantasia di chi genera questo tipo di immagini con i programmi di editing.

Sebbene la sfida sia stata più complessa del previsto, qualcuno di voi potrebbe aver trovato l’intruso; per altri, non resta che continuare ad allenarsi nelle prossime sfide.

E tu, sei riuscito a trovare il ferro nascosto?