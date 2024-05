Lenzuola, da oggi usa solo quelle di questo tessuto: la tua pelle diventerà come quella di un bambino

La scelta del tessuto per le lenzuola può sembrare una decisione trascurabile, invece è fondamentale per il nostro benessere.

La tradizione di comprare un corredo per le proprie figlie o per i propri figli o anche nipoti sembra stare lentamente naufragando e sono ormai le ultime generazioni quelle che stanno ricevendo per l’ultima volta, forse, dei pregiati prodotti di biancheria.

Tutti i tipi di tessuti, spesso ricamati, traforati, con il pizzo, lavorati a mano con l’uncinetto…insomma quando nostra mamma, un tempo, ci donava il corredo, di solito al momento delle nozze, c’era il ben di Dio acquistato o persino realizzato a mano dalle nonne.

Oggi questa tradizione sta lentamente scomparendo, e quando ci si trasferisce o si decide di sposarsi non resta che acquistare da soli tutta la biancheria, dalle lenzuola agli asciugamani, e ci si ritrova a dover scegliere i tessuti e le marche giuste senza la sapienza delle nostre nonne.

Ecco, quindi, quali sono i migliori tessuti da scegliere, quelli che a contatto con la nostra pelle non ci irriteranno e renderanno le nostre notti come un soggiorno tra le nuvole: tre tessuti sono i più accreditati del momento.

I nuovi tessuti

Dalla tradizione del corredo fino a oggi, comunque, ci sono state delle evoluzioni anche in materia di tessuti, alcuni dei quali sono considerati di qualità migliore rispetto alle lenzuola di cotone.

I tessuti attualmente più in voga sono quelli in bambù, in canapa, in Modal o tencel, ma ci sono comunque moltissimi vantaggi legati al più tradizionale lino o alla seta o il raso. Ecco quali scegliere.

Tradizione e innovazione

Non tutti sanno che la scelta del materiale delle lenzuola dipende anche dalla nostra pelle: si tratta di un fattore da tenere presente prima dell’acquisto. Ad esempio, se abbiamo una pelle molto sensibile, allora la scelta ideale è quella della seta oppure del raso, l’alternativa più economica.

Se teniamo particolarmente al fattore della sostenibilità ambientale, allora è bene volgerci verso il Tencel, una alternativa ecologica rispetto ai tessuti tradizionali. La canapa, invece, è nota soprattutto per avere la capacità di assorbire gli odori, mentre il bambù è ideale per le proprietà antiacaro e antibatteriche. Insomma, ogni tessuto ha i suoi vantaggi e alcune caratteristiche che spiccano sulle altre: non resta che scegliere in base alle nostre esigenze.