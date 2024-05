Posti di blocco, la patente e il libretto non li vogliono più: devi avere questo documento | Sei costretto a pagarlo

Non solo patente e libretto: l’assenza di questo documento alla guida potrebbe portare a importanti sanzioni.

Da sempre, la patente si rivela un documento essenziale per ogni conducente, poiché attesta la capacità di saper guidare quel determinato mezzo, nonché avere le condizioni psicofisiche per mettersi alla guida. Il libretto di circolazione, dal canto suo, ha un’ulteriore importanza: serve a certificare chi è il vero possessore del mezzo, l’eventuale soggetto abilitato alla guida continuativa di quel veicolo, nonché contiene tutti i dati necessari per avere un quadro completo del mezzo, tra cui targa, gomme e data di revisione.

Entrambi, nonostante abbiano ruoli differenti, fungono da identikit dell’auto e del conducente, per questo motivo vanno sempre tenuti con sé alla guida e possono essere richiesti a tappeto durante un posto di blocco o a seguito di un incidente. Insomma, le regole le conosciamo tutti, ma quello che viene spesso sottovalutato da alcuni conducenti è un altro documento a pagamento che, seppur può passare come secondario, è di estrema importanza alla guida: circa 3 milioni di automobilisti sono stati multati per questo.

In caso di fermo, è necessario mostrare questo documento

Può sembrare un concetto scontato, ma secondo le statistiche, circa 3 milioni di auto in Italia girano senza assicurazione. Si tratta di un dato preoccupante, visto e considerato che questo documento non solo è obbligatorio per legge, ma è volto a proteggere veicolo e persone in caso d’incidente.

L’obbligo di assicurazione auto esiste in Italia dal 1969 ed è stato introdotto per garantire la sicurezza stradale e proteggere le persone coinvolte in un incidente. L’assicurazione copre i danni causati a terzi (persone o cose) in caso di incidente e può essere estesa per includere coperture aggiuntive, come furto o incendio del veicolo.

Auto non assicurata: le sanzioni previste

Le conseguenze della guida di un qualsiasi veicolo senza assicurazione in regola, sono davvero elevate. Basti pensre che se le forze dell’ordine fermano un’auto non è assicurata, si rischia una multa che va da 866 a 3.464 euro, la perdita di 5 punti sulla patente e il sequestro del veicolo. Se il proprietario non paga l’assicurazione entro un certo periodo, il veicolo può essere confiscato.

Tuttavia, è anche vero che ci sono modi per ridurre la multa. Se il rinnovo dell’assicurazione avviene entro il 30° giorno dopo la scadenza del periodo assicurativo precedente, o se entro 30 giorni l’auto viene demolita, la sanzione è ridotta del 50%. Se invece l’infrazione si ripete entro due anni, la multa può arrivare fino a 6.928 euro e la patente può essere sospesa fino a 2 mesi.