Cipolle, lo sai perché ci fanno piangere? Ti hanno detto solo bugie | Il vero motivo è questo

Tutti sanno che le cipolle fanno piangere, ma in pochi conoscono davvero il vero, nonché affascinante motivo: la recente scoperta.

Tra le poche certezze che abbiamo in questa vita, una di queste è il fatto che le cipolle fanno piangere, e anche tanto. Oltre ad essere di conoscenza – ed esperienza – comune, quello che tutti sanno è che le cipolle non ci fanno lacrimare perché hanno ferito i nostri sentimenti, ma hanno provocato una reazione tossica.

Le lacrime, infatti, non sono tutte uguali, ma si distinguono in 3 categorie: quelle emotive, le basali e le lacrime riflesse. Ognuna ha il suo scopo specifico: le prime sono una reazione alle nostre emozioni, le seconde (basali) sono prodotte continuamente dagli occhi per proteggerli dalla disidratazione. E infine, le lacrime riflesse, ossia quelle prodotte in risposta a stimoli irritanti, come per esempio, durante il taglio di una cipolla.

Tutto chimicamente chiaro, se non fosse per un piccolo quanto importante dettaglio: perché le cipolle sono irritanti agli occhi? Per quanto possa sembrare semplice trovare una risposta a questo quesito, gli scienziati sono riusciti solo di recente a dare un senso a questo mistero.

Perché le cipolle ci fanno piangere

Saperlo non cambierà la vita di nessuno, nemmeno la scelta di mangiarle o meno, ma sicuramente aprirà gli occhi sull’incredibile risposta della natura, nonché sul meccanismo silenzioso di alcune piante od ortaggi.

Secondo gli scienziati, la provocazione delle lacrime è una strategia di difesa non solo del nostro corpo, ma delle cipolle stesse. “Si tratta di un mondo molto difficile per queste verdure – Cleveland Eye Clinic, chimico e autore di Garlic and Other Alliums – un mondo in cui ci sono molti vermi nel terreno e animali che divorano qualcosa che esiste come bulbo e che deve sopravvivere nel terreno. Se vivi sottoterra come una pianta perenne […] Devi difenderti e non puoi scappare. Quindi rimangono e combattono, e sono meravigliose in questo”.

In effetti, le cipolle sono un bulbo della pianta il cui obiettivo è quello di vivere più a lungo possibile. Cosa non semplice se c’è sempre un verme pronto a nutrirsi di ciò che trova sotto terra. Ma come fa una semplice cipolla ad innescare questo meccanismo?

Quali sostanze rilascia una cipolla

Il piano di riserva, nonché tecnica alla sopravvivenza è abbastanza semplice. Quando tagliamo, schiacciamo o mastichiamo una cipolla, si innesca una serie di reazioni chimiche a partire dal rilascio di un amminoacido chiamato S-1-propenil-L-cisteina solfossido. Questa molecola reagisce con l’acqua e con gli enzimi delle cellule rotte della cipolla, producendo sostanze chimiche come l’acido 1-propenilsolfenico. Questo acido si decompone poi in un gas chiamato sin-propanethial-S-ossido, noto come ‘fattore di lacrimazione’ perché ci fa piangere.

Il gas reagisce con l’acqua delle nostre lacrime, formando acido solforico. Le nostre cornee, che sono estremamente sensibili, rilevano immediatamente questo acido e innescano una produzione di lacrime per proteggersi.