Posto di blocco, da oggi senza questo adesivo non puoi circolare: lo controllano a tutti | Lo devi prendere in motorizzazione subito

Alcuni conducenti sono obbligati ad avere un adesivo in bella vista sul proprio veicolo: le regole del Codice della Strada.

Nel momento in cui un conducente si mette alla guida, sa benissimo che per viaggiare sereno in strada dovrà fare fede a diverse regole imposte dal Codice della Strada. Queste indicazioni riguardano sia la segnaletica, nonché la messa in regola del proprio veicolo.

A controllare che sia il mezzo che la patente di guida siano a norma, sono le forze dell’ordine durante i consueti posti di blocco. In questa occasione, il conducente che viene selezionato al tappeto, ha l’obbligo di mostrare una serie di documenti, come la patente di guida, il documento d’identità, il libretto di circolazione, l’assicurazione e, se necessario, il certificato di revisione.

In casi eccezionali, potrebbero indagare più a fondo, addirittura chiedendo di mostrare l’interno del veicolo o del portabagagli per un’ispezione visiva. Sebbene questo avvenga in casi specifici, nonché di sospetti di attività illecita, ad essere più semplice è la possibilità che le forze dell’ordine osservino il veicolo nel suo insieme, focalizzandosi su dettagli possibilmente non a norma. Da qui l’importanza di un adesivo che per alcuni veicoli si rivela fondamentale.

L’adesivo obbligatorio

Sebbene la segnaletica sia riservata esclusivamente alla strada, ci sono molti casi in cui un conducente è tenuto ad esporre alcuni segnali all’esterno del proprio veicolo. Basti pensare alla P per i principianti ancora in possesso del singolo foglio rosa. Tuttavia, oltre ai neo-patentati, un’altra categoria di conducenti è obbligata per legge ad esporre un adesivo specifico.

Sebbene ad oggi siano molte le regole che un conducente deve tenere a mente prima di mettersi in strada, per fortuna, qualcuno potrà tirare un sospiro di sollievo: quest’obbligo non vede tutti protagonisti, ma solo una specifica categoria.

La massima velocità consentita

Molti veicoli in strada sono tenuti a esporre i dischi che indicano la massima velocità consentita in base al tipo di veicolo e al percorso. Secondo l’articolo 142 del codice della strada, gli autotrasportatori devono applicare due di questi segnali nella parte posteriore dei loro veicoli, un obbligo che riguarda tutti i mezzi adibiti al trasporto merci, eccetto i veicoli militari assegnati alle forze armate.

Il primo disco va sulla parte posteriore sinistra e indica il limite massimo per le strade extraurbane, mentre il secondo, sulla parte posteriore destra, indica il limite in autostrada. Nei complessi di veicoli, i segnali vanno posti sul rimorchio. Infine, i dischi devono avere un diametro di 20 cm e una pellicola omologata per la conformità legale.