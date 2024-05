1500€ di bonus sul tuo conto, i limiti isee sono altissimi: lo danno praticamente a tutti | Ti spetta di diritto

Ancora pochi giorni per richiedere un bonus fino a 1500 euro: le soglie Isee vedono una larga fascia di potenziali beneficiari.

In Italia la situazione economica non sembra vedere spiragli di luce, se non fosse che i sostegni da parte dello Stato permettono di tamponare laddove ci fosse necessità. In questo caso parliamo di un contributo importante, sia per il suo scopo che per l’importo tutto sommato modesto.

La notizia positiva è che le domande sono ancora aperte e i fondi messi a disposizione dal Governo potrebbero coprire la totalità di richiedenti. Ovviamente, anche se il limite Isee è abbastanza alto, la percentuale dell’importo ceduto cala man mano che il reddito si alza, fino ad un minimo di 500 euro per chi percepisce 50.000 euro annui. La scadenza è prevista a fine mese ed è dunque il momento di presentare la domanda per non perdere questa preziosa opportunità che, non è chiaro se vedrà una proroga per il 2025.

Bonus fino a 1.500 euro: tutti i dettagli

Al giorno d’oggi, affrontare le spese quotidiane può diventare una sfida continua, per non parlare di quelle sanitarie. In Italia, le liste d’attesa per accedere alla sanità pubblica sono letteralmente bloccate, obbligando la popolazione a doversi rivolgere a professionisti privati. Da qui la necessità di tagliare il superfluo, o meglio, ciò che per il cittadino stesso può apparire come tale.

Da qui la nascita del Bonus psicologo, un supporto introdotto nel periodo di pandemia per fornire supporto psicologico a chi ne aveva bisogno, ma che per ragioni economiche non poteva permettersi questo tipo di aiuto. Vista la grande richiesta, la misura è stata rinnovata anche negli anni successivi. Vediamo dunque i dettagli per questo 2024.

Bonus psicologo: i requisiti

Le domande per il bonus psicologo possono essere presentate da chi vive in Italia e ha un Isee in corso di validità non superiore a 50.000 euro. Inoltre, il supporto è destinato a persone che si trovano in condizioni di stress, ansia, fragilità psicologica o depressione. Infine, l’importo del bonus varia in base al valore dell’Isee:

1.500 euro per chi ha un Isee fino a 15.000 euro (massimo 50 euro per seduta);

1.000 euro per chi ha un Isee tra 15.000 e 30.000 euro (massimo 50 euro per seduta);

500 euro per chi ha un Isee tra 30.000 e 50.000 euro (massimo 50 euro per seduta).

Le domande possono essere presentate entro il 31 maggio, e l’inps stilerà graduatorie regionali basate sull’Isee. In caso di parità, la precedenza sarà data a chi ha presentato la domanda prima. Tuttavia è bene sapere che potrebbero esserci ripescaggi successivi: l’anno scorso moltissime persone non hanno usufruito del beneficio ricevuto entro la scadenza prestabilita. Il Bonus psicologo va infatti utilizzato entro 6 mesi dall’erogazione e, in caso contrario, i fondi verranno messi nuovamente a disposizione.