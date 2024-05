“Poste Italiane ti deve risarcire”: se hai avuto il conto con loro puoi fare richiesta | Stanno ridando migliaia di euro a tantissimi

Scopri l’ultima novità di Poste Italiane: stanno arrivando milioni di euro indietro a chi ha avuto il conto con loro, ecco perché.

Il più delle volte, affidarti a una banca o alle poste, per conservare i tuoi risparmi, è una scelta azzeccata. Qui, potranno essere al sicuro e tu potrai attingere al tuo conto ogniqualvolta ne avrai bisogno. Tuttavia, nessuno è immune dagli sbagli, ma l’importante è che chi sbaglia paga. Ed è proprio che sta accadendo con Poste Italiane.

A quanto pare, chi ha avuto il conto con loro può fare richiesta per avere un risarcimento. La decisione è stata presa dal Tribunale di Catanzaro che, con la sentenza n.811/2024, avrebbe condannato la società al risarcimento di un danno provocato ai suoi clienti.

Una decisione che ha sconvolto tutti, Poste Italiane in primis. A comunicare, con grande soddisfazione, la notizia, è stato Michele Gigliotti, presidente Adiconsum Calabria. Non ci resta, dunque, che scoprire le motivazioni che hanno portato a tutto questo. Ecco i dettagli.

La sentenza definitiva

Gli avvocati, che hanno preso in mano questo caso, si sono battuti fino alla fine per far avere, ai loro clienti, la giustizia che meritavano. Tutto è iniziato quando, nel novembre del 2020, alcuni intestatari di buoni fruttiferi si sono recati presso l’ufficio postale di Catanzaro, per richiedere la liquidazione di un buono postale fruttifero, sottoscritto nel 2001. Il valore del buono era pari a 5.000 euro e lo stesso era stato emesso da Poste Italiane.

Peccato, però, che in quell’occasione, i diretti interessati hanno ricevuto un no come risposta, poiché l’ufficio postale avrebbe sostenuto che il diritto fosse prescritto. Ciò ha spinto i malcapitati a rivolgersi ai legali, per avere un po’ di chiarezza in questa storia. Questi hanno riconosciuto la violazione dei doveri informativi e del generale principio di correttezza.

Le parole di Gigliotti

Una volta che il Tribunale ha riconosciuto la colpa all’ufficio postale, il presidente di Adiconsum Calabria si è sentito pienamente soddisfatto. Lui stesso avrebbe dichiarato: “Poste Italiane ti deve risarcire“. La società che rappresenta è, costantemente, impegnata nella difesa dei consumatori, vittime di disservizi di pubbliche amministrazioni, aziende.

Fortunatamente, però, c’è qualcuno che è dalla loro parte e che fa avere loro quello che meritano. Per questo, le persone coinvolte in questo caso, saranno risarcite da Poste Italiane e potranno mettere una pietra sopra a questa spiacevole vicenda.