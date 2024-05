L’UE ha preso la decisione definitiva, addio rinnovo della patente: lasciala lì dove sta | Non devi più fare nulla

Secondo quanto stabilito dall’UE, non sarà più necessario avere con sé il certificato di guida per mettersi al volante.

È risaputo che la patente di guida è un requisito fondamentale per condurre un veicolo, ma oltre a questo, vi sono anche regole importanti da seguire riguardo alla sua gestione. Ad esempio, è essenziale avere sempre con sé la patente durante la guida, in modo da poterla mostrare immediatamente agli agenti in caso di controllo, i quali ne verificheranno la validità.

Tuttavia, è importante notare che la patente ha una data di scadenza e deve essere rinnovata per rimanere valida e consentire di continuare a guidare. Tale rinnovo deve avvenire con una frequenza maggiore man mano che si invecchia. Ad esempio, mentre fino ai 50 anni il rinnovo avviene ogni 10 anni, dopo gli 80 diventa necessario rinnovarla ogni due anni. Ma pare che presto ci saranno cambiamenti significativi nelle regole a cui siamo abituati.

L’Unione Europea, che sta apportando diverse modifiche al documento, ha preso la decisione di eliminare l’obbligo di rinnovare la patente di guida e di non richiedere più di portarla con sé.

Stop al rinnovo del documento: la novità dell’EU

Quando si parla di rinnovare la patente, siamo tutti consapevoli che ciò comporta la classica visita medica, fondmentale per determinare i riflessi e lo stato di salute generale del conducente. Tuttavia, con le novità che l’UE sta valutando di introdurre, questa pratica potrebbe diventare obsoleta.

In futuro, potrebbe essere sufficiente un’autocertificazione per essere considerati idonei alla guida, sia per il rinnovo della patente che per il suo ottenimento iniziale. Questo cambiamento, se attuato, semplificherebbe notevolmente le procedure e potrebbe rendere il processo più efficiente per tutti coloro che hanno bisogno di ottenere o rinnovare la propria patente di guida. Ovviamente, questa autocertificazione svolgerebbe il compito di confermare l’idonetà del conducente.

Ma c’è di più: lo stesso documento potrebbe sparire, per dar spazio ad una versione completamente elettronica.

La patente diventa elettronica

Le discussioni in corso al Parlamento Europeo riguardo alla guida portano diverse novità interessanti, tra cui l’eliminazione della patente in formato fisico. L’oggetto della discussione vede una svolta nella gestione stessa del documento: sia il tradizionale formato cartaceo che quello più moderno in plastica potrebbero essere aboliti. Al loro posto, sarebbe introdotta una versione elettronica della patente, accessibile direttamente sul proprio dispositivo mobile.

Attualmente si tratta solo di una proposta, che vede come ostacolo la fetta di popolazione ancora poco incline agli strumenti digitali.