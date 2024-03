“150€ immediati sul tuo conto”: arriva il bonus per tutti i genitori | Te lo danno anche se tuo figlio è grande”

Se hai almeno un figlio, questa novità ti farà senza dubbio piacere: scopri come ricevere 150 euro direttamente sul conto.

Pare che il 2024 sia l’anno dei bonus e ce n’è uno in particolare, che riguarda tutti i genitori. In questo articolo, ti parleremo di questa iniziativa, mettendoti al corrente sui termini previsti per la domanda e su tutti i requisiti da soddisfare per beneficiare di questo aiuto economico.

Il bonus ammonterebbe a 150 euro, una cifra che non cambia di certo ala vita, ma che fa sicuramente comodo alle famiglie, in un periodo come quello che stiamo vivendo, fatto di rincari e difficoltà. Questo aiuto andrebbe a toccare un punto fondamentale per la società odierna, ovvero i giovani.

Infatti, il bonus in questione è quello per le gite scolastiche, che dà agli studenti la possibilità di partecipare a viaggi di istruzione con la loro classe, ma solo se vengono soddisfatti determinati requisiti. Scopriamone di più insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sul bonus gite scolastiche

I termini per la richiesta di questo bonus si stanno per riaprire e il merito è del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha approvato la misura, venendo incontro agli studenti con maggiori difficoltà economiche, che appartengono a nuclei familiari con reddito basso. La possibilità di avere uno sconto sul costo totale della gita o un rimborso, riguarda anche gli studenti della scuola superiore di secondo grado.

Questa misura ha come obiettivo proprio quello di coinvolgere il maggior numero possibile di alunni nella partecipazione ai tanto attesi viaggi di istruzione. Questi rappresentano un modo per uscire dall’ottica scolastica, apprendendo mentre si esplorano nuovi posti e nuove usanze. Non appena si apriranno le domande, potranno presentare la richiesta tutti gli studenti appartenenti a famiglie con ISEE fino a 15 mila euro. Vediamo, ora, qual è la procedura giusta da seguire per ricevere il bonus da 150 euro.

Come inviare la domanda

La domanda per il bonus gite scolastiche va inviata online, attraverso l’applicazione Unica del Ministero dell’Istruzione. Seleziona l’area “Famiglie e studenti” e richiedi l’agevolazione nella sezione “Servizi“, ambito “Viaggio di istruzione“. Non appena la domanda sarà inviata, riceverai il responso.

La richiesta viene rigettata solo qualora non si inserisca l’ISEE, oppure se ne inserisca uno che non è in corso di validità, o che supera il limite di valore imposto dalla misura. Ogni scuola, poi, a seconda delle domande ricevute, ripartirà equamente le risorse tra gli studenti in questione, fino a un massimo di 15o euro a testa.