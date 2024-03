Poste Italiane, assunzioni a manetta quest’anno: anche senza diploma | Fai subito domanda

Sono 25.000 le assunzioni previste da Poste Italiane per questo 2024: tutte le posizioni aperte e l’iter di selezione.

Poste Italiane è alla costante ricerca di candidati da inserire nella propria forza lavoro. Le posizioni aperte spaziano da postini, sportellisti, ma anche impiegati per gli uffici postali sparsi in tutto il territorio italiano. La candidatura avviene online, dove sarà necessario inserire il proprio cv dopo aver selezionato la proposta lavorativa più attinente con il proprio profilo, nonché città in cui si intende lavorare. L’iter di selezione, invece, prevede diversi step. Per questo motivo vi elencheremo non solo le posizioni aperte, ma anche come prepararsi ai test ed entrare in graduatoria per avere la possibilità di lavorare con questa grande realtà.

Poste Italiane: posizioni aperte

Come accennato in precedenza, le posizioni sono in continuo mutamento, per questo motivo è consigliato guardare costantemente il portale per seguire i nuovi aggiornamenti. Quest’anno, Poste sta attuando un significativo piano di inserimenti di personale e ricambio generazionale, che prevede l’assunzione di 25.000 nuovi dipendenti entro il 2024.

Tra i ruoli ricercati vi sono postini (anche senza esperienza), impiegati sportellisti, addetti allo smistamento postale, operatori di sportello, figure commerciali, consulenti mobili e figure di front end, incaricate di promuovere e vendere i servizi offerti da Poste.

Attualmente è possibile candidarsi per accedere ad una posizione di tirocinio professionale forense a Roma; ma anche come consulente finanziario a Bolzano (per laureati) e addetti logistica SDA Express Courier al Centro-Nord Italia. È importante notare che sebbene Poste Italiane non abbia limiti di età specifici per le assunzioni, in questo periodo tende a favorire l’inserimento dei giovani per un cambio generazionale.

Poste Italiane: fase di selezione e come candidarsi

Poste, in primo luogo, non recluta il personale attraverso concorsi pubblici, ma raccoglie le candidature sul proprio portale. Il processo di selezione avviene in due fasi cruciali dopo l’invio del curriculum vitae in risposta agli annunci di lavoro.

In prima battuta, i candidati idonei ricevono un’email entro la settimana successiva alla scadenza dell’annuncio, inviata dalla Società HR-EVO, che si occupa delle selezioni per conto di Poste Italiane. Questa email contiene un link per accedere al test di ragionamento logico online. Si tratta di una prova somministrata attraverso una piattaforma web e viene spiegata nel dettaglio prima di accedervi.

I candidati che hanno superato con successo il test online vengono dunque contattati dal personale di Poste Italiane per completare la seconda fase del processo di selezione. Questo step comprende un colloquio e una prova pratica di guida su un motomezzo 125 cc carico di posta. A tal proposito, è bene precisare che il superamento di questa prova pratica è riservata, nonché essenziale per l’assunzione nel ruolo di portalettere.

In conclusione, visto il piano di assunzioni di Poste Italiane 2024, è bene tenere sotto controllo la piattaforma di candidatura che verrà aggiornata per posizioni lavorative in tutta Italia entro la fine dell’anno. Il portale a cui accedere è posteitaliane.it e per accedere alle proposte di lavoro è necessario entrare nella sezione ‘Carriere’ e ‘Lavora con Noi’.