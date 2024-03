Fotovoltaico, se hai questo reddito puoi richiederlo gratis: ti montano l’impianto e non paghi nulla

Una richiesta per avere energia pulita ed economica: se non superi questo reddito è gratuita, scopri come.

In questo periodo il risparmio energetico è diventato quasi un imperativo sia per le persone che per le intere nazioni: le risorse del pianeta non sono infinite, basti pensare al gas, ad esempio, pertanto è necessario moderarsi oppure trovare delle valide alternative.

Conosciamo da anni, ad esempio, le fonti di energia rinnovabili come il sole, l’acqua, il vento, eppure sembra che al momento non si riesca ancora a mettere in modo un meccanismo di diffusione e soprattutto conversione dei sistemi che abbiamo avuto finora per la produzione di energia.

La situazione è comunque molto complessa, e per vedere dei risultati senza dubbio vi sarà bisogno di anni e di molto lavoro da parte degli organi preposti e dalle aziende che si occupano di transizione ecologica. Insomma, le opportunità ci sono e sono anche numerose, ma il sistema non è ancora pronto ad accoglierle in modo sistematico e sostenibile per tutti i cittadini.

C’è, però, una buona notizia che riguarda il sistema di accumulo di energia fotovoltaico, che si serve, appunto, di una delle fonti rinnovabili, ovvero l’energia solare. Per alcune persone c’è a possibilità di averlo gratis, una opportunità che porta benefici nell’immediato e a lungo termine: vediamo come ottenerlo.

Fotovoltaico gratuito

Per ottenere la gratuità dell’istallazione di un impianto fotovoltaico è necessario rispecchiare alcuni requisiti, soprattutto quello di avere un ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Questa soglia sale, però, a 30.000 euro nel caso di un nucleo familiare con quattro o più figli.

Il Governo ha destinato un cospicuo fondo a questa iniziativa, così da incentivare l’acquisto e l’utilizzo dei pannelli fotovoltaici da parte dei cittadini. Si tratta di una iniziativa che tiene presente il benessere del pianeta ma anche le tasche degli abitanti del Bel Paese.

Una richiesta semplice per un futuro splendente

Quando si effettua una richiesta del genere si usufruisce del cosiddetto reddito energetico, che non è, però, cumulabile con altri incentivi o sussidi come ad esempio l’ecobonus.

Altro requisito è semplicemente quello di avere la propria residenza all’interno della Regione verso la quale si effettua la richiesta di installazione gratuita.