1700€ di multa, da ora lo devi avere sempre nel cassetto dell’auto: ai posti di blocco lo chiedono a tutti

Ecco cosa devi sempre avere nella tua auto per evitare di ricevere una multa salatissima: meglio non sottovalutare questo aspetto.

Ormai quasi tutti posseggono un automobile, o comunque un mezzo privato che consenta di spostarsi in città o in campagna senza essere schiavi degli orari, spesso distanziati l’uno dall’altro, del trasporto pubblico.

In alcune città è davvero complicato spostarsi solamente con autobus o metropolitana: basti pensare a metropoli ormai di dimensioni incredibili come Roma, dove, tra l’altro, vi sono frequenti scioperi, manifestazioni ed eventi che rendono il tutto ancora più complesso.

Ecco per quale motivo molte sono le persone che scelgono di guidare, anche se ci sono ostacoli anche in questo senso come il traffico: si tratta quindi di una attività stressante.

Inoltre, come se non bastasse, il privilegio di avere un proprio mezzo ci mette di fronte a una serie di obblighi e di rischi, tra questi è presente quello di prendere una multa molto salata, nel caso in cui a bordo del nostro veicolo non vi siano questi fondamentali documenti.

Una multa salata

Quando frequentiamo le lezioni di guida, ci sono delle parti dedicate sia ai documenti necessari per gli spostamenti sia alle regole della strada, molto importanti per fare sì che sia garantita la sicurezza nostra e quella di tutte le altre persone che popolano la strada.

Bisogna tenere presente che sono moltissime le spese da affrontare di base per poter circolare: il pagamento del bollo, ovvero della tassa di circolazione, l’assicurazione, la revisione obbligatoria, per non parlare del costo fluttuante del carburante. Ecco perché sarebbe meglio evitare di sborsare altri soldi in multe solamente perché ci si è dimenticati i documenti necessari.

Cosa avere a bordo

Bisogna sempre avere con sé i cosiddetti documenti di guida: la carta di circolazione, detto anche libretto, la patente di guida, l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida e il certificato di assicurazione. Se è un po’ che non verificate, è bene controllare che ci sia tutto, possibilmente in una cartellina in modo ordinato.

Ovviamente ognuno di questi documenti deve essere in corso di validità, altrimenti è come non averli. Fortunatamente, l’assenza di documenti quali il libretto, la patente e l’assicurazione è stata depenalizzata dal 2016: ciò non toglie che la validità di tali carte può essere verificata elettronicamente, pertanto bisogna sempre tenerle in corso di validità per evitare multe che possono arrivare fino a una cifra che si aggirerebbe attorno ai 1700 euro – più della media di uno stipendio mensile nella Penisola.