Agenzia delle entrate, l’email senza scrupoli sta arrivando a tutti: quando la apri ti uccide dentro | Lasciala lì dov’è

Dopo il precedente tentativo di truffa, è in arrivo una nuova comunicazione dall’Agenzia delle Entrate: non aprite questa email.

Non sembra mai esserci pace quando si tratta di tentativi di frode a danno del cittadino. Anche stavolta l’Agenzia delle Entrate è stata costretta a segnalare la situazione, al fine di proteggere gli utenti da una truffa davvero gravosa.

Il fine è sempre lo stesso: svuotare il conto bancario degli ignari contribuenti. Tuttavia, qualche mese fa è stata messa in atto una tecnica simile con la premessa che il cittadino aveva un debito da risarcire al Fisco. Una volta svelato l’arcano, i criminali informatici artefici, nonché aartefici di questo raggiro hanno dovuto chiudere i battenti. Tuttavia, la questione email non sembraa essersi conclusa; ad oggi, a rendere ancora più allettante la nuova comunicazione è un sedicente rimborso che dovrebbe spettare al ricevente.

Una volta ricevute diverse segnaalazioni da parte dei cittadini, l’Agenzia delle Entrate non solo disconosce come sua tale comunicazione, ma avverte i contribuenti che è in atto un nuovo tentativo di truffa. Ma vediamo nel dettaglio.

La truffa del rimborso da parte del Governo

Già dal titolo si può capire che qualcosa non va, visto che il Governo non è in alcun modo abilitato ad effettuare rimborsi diretti al cittadino, o meglio, non è questo il suo ruolo. Tuttavia, come vedremo a breve, l’email è studiata discretamente bene, tanto che il numero di segnalazioni non sono state di certo poche.

Come tutti i tentativi di phishing, l’email che avvisa del diritto ad un rimborso, contiene un link da cliccare, dove si viene indirizzati ad un sito web che sembra essere a tutti gli effetti governativo. Da qui, viene richiesto di verificare i propri dati bancari. Per prima cosa, va specificata la propria banca, successivamente altri dati per ottenere il rimborso. Molto semplice, penseremo, peccato che si tratta di una truffa volta a sottrarre dati sensibili.

La truffa dell’email da parte del Governo

Come potete notare dalla foto, l’email è costruita abbastanza bene e contiene addirittura un logo che richiama il Governo Italiano, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, per quanto possa generare autorevolezza, è impossibile ricevere un’email con questo mittente.

Oltre a questo, soffermandosi sui dettagli, è impossibile non notare diversi ‘errori di comunicazione’. In primo luogo, viene citato un rimborso, ma non viene spiegato il motivo. Il Governo ci deve dei soldi, punto.

Oltre a questo, il testo parla di un’offerta che scade entro 5 giorni: curioso come linguaggio, più che provenire dal Governo sembra essere uscito da una pubblicità. Ad ogni modo, inizialmente viene dato del ‘Voi’, cosa improbabile poiché le istituzioni sono solite a dare del ‘Lei’. Ma non finisce qui: improvvisamente, verso la fine, si crea un rapporto totalmente confidenziale da passare al ‘Tu’: decisamente troppo amichevole.

Insomma, si tratta di una vera e propria frode e, in caso succeda di cliccare all’interno di questa email e fornire i dati bancari, la prima cosa da fare è quella di contattare la propria banca di appartenenza.