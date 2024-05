Nuovo divieto, se la tua auto ha più di 8 anni non puoi uscire: o la chiudi in garage o la butti allo sfascio

Un nuovo divieto è pronto a cambiare le sorti degli automobilisti: alcune auto non potranno più circolare in strada.

Viaggiare in strada rappresenta oggi una vera e propria sfida quotidiana, caratterizzata da una serie di costi e normative che complicano la vita degli automobilisti. A breve, alcuni conducenti saranno chiamati ad affrontare un ulteriore ostacolo, sotto forma di un nuovo divieto che andrà a limitare drasticamente la circolazione di determinati tipi di veicoli. Questa decisione comporterà l’implementazione di regole rigide, corredate da sanzioni per coloro che dovessero trasgredire.

Nonostante possa apparire come una mossa estremamente severa, è una misura necessaria volta a risolvere alcune questioni ambientali che, fino ad oggi, sono state spesso trascurate. L’inquinamento ambientale è un problema di portata globale, ma nonostante ciò, spesso resta un tema marginale nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, i livelli di smog in Europa superano da tempo le soglie di allarme, causando disastri ambientali, variazioni climatiche anomale e gravi problemi di salute per i cittadini.

In tutto ciò, l’Italia emerge come uno dei paesi maggiormente colpiti da questa situazione. L’Unione Europea, pertanto, ha posto il nostro paese sotto stretta sorveglianza, imponendo limitazioni sempre più severe per mettere in linea anche il Belpaese con gli standard ambientali europei. Con l’obiettivo di affrontare rapidamente questa problematica, si sta per introdurre un’altra misura restrittiva, questa volta a discapito degli automobilisti.

Il nuovo divieto di circolazione

Ad essere protagoniste di questo divieto sono le auto Euro 5, specialmente quelle a Diesel. Per fortuna, le restrizioni non saranno generali, ma riguarderanno alcune fasce orarie, nonché determinate città italiane.

Per esempio, dal 1 ottobre 2030, a Milano, le auto Euro 5 a benzina non potranno più circolare nell’area C della città. Attualmente, per le auto Euro 5 a diesel, il divieto è già attivo nell’Area B dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30. Queste restrizioni riguardano solo alcune fasce orarie, dove il traffico è più intenso.

Stop alla circolazione delle auto Euro 5: le città interessate

in diverse città italiane, oltre a Milano, si sta pianificando l’introduzione del divieto di circolazione per le auto Euro 5. Nel Piemonte, inizialmente previsto per l’autunno del 2023, è stato posticipato al 1 ottobre 2024.

Firenze ha già attuato la normativa dal 1 novembre 2023, mentre in Emilia Romagna è prevista solo in caso di superamento dei limiti di PM10. Infine, a Roma, sebbene inizialmente prevista per il 1 novembre 2024, la misura è stata temporaneamente sospesa in attesa di ulteriori comunicazioni.