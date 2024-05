Posto di blocco, da ora patente e libretto non ti bastano più: ci vuole il DU | Se non lo hai ti multano

Scopri tutte le novità in merito ai posti di blocco: c’è un documento che non può mancare nella tua auto, altrimenti rischi grosso.

Avere un’automobile è una grande responsabilità. Chi si immette sulla strada deve sapere bene che c’è un Codice della strada, che richiede una certa disciplina, dei diritti e dei doveri con i quali fare i conti. Se non presti la necessaria attenzione, infatti, sono diversi i motivi per i quali potresti finire nei guai.

Uno di questi, per esempio, è la patente, indispensabile per circolare. Ovviamente, questa va conseguita presso una delle scuole accreditate e deve essere rinnovata ogni dieci anni, per quanto riguarda la B, per guidatori al di sotto dei 50 anni. Più si avanza con l’età, poi e più il rinnovo si fa imminente, per verificare che la persona in questione abbia ancora i riflessi lucidi e possa immettersi su strada senza essere un pericolo, per se stesso e per gli altri.

Un’altra certificazione indispensabile per circolare è l’assicurazione, che tutela te e chi incontri lungo il tuo percorso. Patente e libretto, dunque, è ciò che viene immediatamente richiesto a un posto di blocco o, almeno, lo era fino a qualche tempo fa. Oggi, infatti, è diventato necessario anche un altro documento. Ecco di cosa si tratta.

Non metterti nei guai: informati prima di azionare il motore

Per viaggiare senza problemi, il tuo veicolo dovrebbe essere completamente in regola. Con questo, intendiamo che deve essere stato pagato il bollo dell’anno corrente, l’assicurazione deve essere aperta e perfettamente attiva, la revisione deve essere stata fatta nei tempi richiesti e tutto deve essere a posto con la legge.

Inoltre, di recente, è stata ufficializzata anche la richiesta di possesso del DU, ovvero il documento unico, obbligatorio per tutte le autovetture di nuova immatricolazione. Questi veicoli, dunque, non avranno più il classico certificato di proprietà, il CDP e il libretto di circolazione, ma solamente il DU, un documento simile alla vecchia carta di circolazione, con annessi i dati del CDP, riportati a pagina 4. Se non lo hai, la multa è assicurata.

Cosa accade per le altre auto

Se la tua auto, invece, non è nuova di immatricolazione, allora resteranno validi i vecchi documenti, vale a dire il libretto e il CDP. Questi saranno sostituiti con il DU solo qualora venga effettuata una pratica che richiede il rilascio di un nuovo documento di circolazione.

Per tutti i veicoli già immatricolati, dunque, la sostituzione con il documento unico DU, avverrà gradualmente e non sarà immediata come le autovetture nuove.