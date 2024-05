350€ al mese senza limite di isee: ecco il nuovo bonus 2024 | Lo possono richiedere tutti e lo prendi tutto l’anno

Un bonus che il Governo ha predisposto per il quale non è necessario presentare Isee: ecco come ottenerlo subito.

In questo momento la situazione economica generale dei cittadini italiani non è certo delle migliori, visto il rialzo generale del costo della vita dovuto a una serie di fattori esterni e interni al paese.

Per non parlare poi degli stipendi, che non sono stati regolarizzati dall’imposizione di un salario minimo con in diverse altre nazioni europee, e dei contratti precari che spesso vengono proposti a giovani e meno giovani.

Altro tasto dolente è quello dell’energia, il cui prezzo è sempre sull’orlo di una importante impennata, visto che da quest’anno, tra l’altro, il mercato tutelato dallo Stato è stato abolito, e si rischiano bollette astronomiche.

Il Governo corre ai ripari attraverso l’istituzione di una serie di bonus e di misure per dare nuova linfa al mondo del lavoro: ecco come ottenere l’indennità di 350 euro al mese.

Un aiuto dallo stato

Un punto fondamentale della campagna elettorale di questo Governo fu proprio il reddito di cittadinanza, che era stato promesso sarebbe stato profondamente riformato, quanto meno; una questione che portò molto attrito soprattutto con l’opposizione del movimento 5 stelle.

In effetti questo è accaduto, in quanto il reddito di cittadinanza si è “trasformato” in una serie di misure che intendono promuovere l’attività lavorativa e la formazione di chi è senza lavoro: è proprio in questo genere di percorso che lo stato ha deciso di fornire una indennità mensile.

Una indennità mensile

Per ottenere il 350 euro al mese è necessario essere iscritti al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), piattaforma rivolta alle persone tra i 18 e i 59 anni, ovvero gli occupabili, con Isee familiare inferiore a 6 mila euro che non abbiano i requisiti per ottenere l’assegno di inclusione.

Dopo l’iscrizione e il via libera dell’INPS, chi è iscritto al Sistema può ricevere questa indennità di 350 euro che è atta a sostenerlo mentre è alle prese con i corsi di formazione erogati dallo stato oppure è in attesa di lavoro. Questa indennità può durare al massimo un anno e decade nel caso in cui l’individuo rifiuti una delle offerte di lavoro proposte, senza requisiti. Insomma, la promessa di una profonda riforma del reddito di cittadinanza è stata mantenuta eccome.