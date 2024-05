Addio gas e pannelli solari, l’acqua da oggi la riscaldi così: spendi 128€ una volta e la hai per sempre

Riscaldare l’acqua non sarà mai stato più semplice e conveniente di così: scopri il metodo economico che cambierà la tua vita.

Lo sviluppo della tecnologia e delle innovazioni nel campo dell’energia, ha fatto sì che l’uomo abbia molta più scelta quando si tratta di riscaldamento. Un tempo era impensabile immaginare persino una semplice caldaia, mentre oggi sono diverse le opzioni.

C’è la caldaia a condensazione, ci sono i pannelli solari, ma anche il riscaldamento a pavimento e molto altro ancora. Chiaramente, ogni sistema ha i suoi pro e i suoi contro. Quando si tratta dei dispositivi, infatti, come la caldaia, il costo di acquisto e di installazione potrebbe essere abbastanza contenuto, ma la manutenzione deve essere ordinaria, altrimenti rischi di compromettere l’intero sistema.

Per i pannelli solari, invece, la manutenzione è quasi nulla, ma l’investimento iniziale è senza dubbio maggiore. Queste sono scelte che devi fare quando sei in procinto di costruire casa, anche se puoi comunque modificare il tuo impianto di riscaldamento anche in seguito. Per quanto riguarda l’acqua, però, forse non sai che esiste un metodo più economico, anche più conveniente del gas o dei pannelli solari. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il prodotto che salva le tue tasche

Se sei sempre andato alla ricerca di un dispositivo in grado di riscaldare l’acqua con pochi soldi, questa è la volta giusta. Con soli 128 euro, infatti, potrai acquistare Comfee’, lo scaldabagno elettrico che permette di erogare acqua velocemente, senza attendere lunghi tempi, dovuti al riscaldamento di grandi quantità di acqua. Questo dispositivo, infatti, è pensato per un ridotto prelievo di acqua, come il lavaggio delle mani, la pulizia delle stoviglie.

Grazie ai materiali di qualità e resistenti che lo compongono, il Comfee’ VG1 evita l’accumulo di calcare e resiste alla corrosione. Inoltre, il suo prezzo contenuto non è affatto sinonimo di scarsità, perché questo dispositivo dura nel tempo, possiede tubazioni trattate con materiale antibatterico e ha, persino, una protezione contro il surriscaldamento. In questo modo, ogni membro della famiglia potrà utilizzarlo in piena sicurezza. Vediamo, ora, come installare lo scaldabagno elettrico, in pochi e semplici passi.

Installalo in un batter d’occhio

Installare il Comfee’ VG1 è davvero un gioco da ragazzi. Nella scatola, troverai sia il cavo, che la spina, ma anche le staffe. Dunque, sarà l’azienda stessa a fornirti tutto il necessario, insieme al prodotto.

Per non sbagliare o saltare neanche un passaggio, poi, avrai a disposizione un filmato, un tutorial pensato per accompagnare il cliente durante il montaggio dello scaldabagno. Questo ti mostrerà tutti i dettagli del processo di messa in opera, rendendo semplice e immediata l’installazione.