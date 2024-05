Il governo ha deciso, se hai figli puoi richiedere questo superbonus: 1641€ immediato nelle tue tasche

Novità da parte dello stato italiano deciso finalmente a rimpinguare le tasche di (alcuni) cittadini: ecco come.

Una delle questioni assai discusse nell’ultimo periodo nelle aule del governo e nei salotti di rilevanza mediatica è proprio quello del basso tasso di natalità in Italia.

Tale picchiata del dato è, comunque, indubitabilmente riconducibile a una serie di fattori, tra cui primeggia la condizione economica dei giovani che dipende dai contratti che vengono loro proposti da aziende e società, e dalle tasse a loro richieste per la messa in regola attraverso contratti più dignitosi.

Inoltre, anche per tutti questi motivi, oggi sono necessari due stipendi per poter vivere una vita quantomeno con dei livelli al limite di comodità e soprattutto di serenità economica, e le spese che riguardano un figlio sono davvero consistenti.

Per tutti questi motivi il Governo ha istituito un assegno a favore delle persone con figli: ecco quali sono i requisiti del nucleo familiare e come fare la richiesta per ottenere il sostegno.

Un sostegno a chi ha figli

Il requisito fondamentale è quello di avere dei figli a carico: questi lo sono quando hanno un’età fino a 24 euro e redditi fino a 4.000 euro. Nel caso in cui questi abbiano compiuto già i 24 anni di età, allora il loro reddito deve essere non superiore a 2840,51 euro.

Sono diverse le misure che sono state messe a punto dal governo per sostenere le famiglie o le persone con figli a carico: vediamo quali sono.

Misure di assistenza per chi ha figli a carico

Le misure di assistenza consistono principalmente in rimborsi di parte di spese che bisogna affrontare per l’istruzione e il mantenimento dei figli a carico e detrazioni fiscali, oltre agli assegni che vanno a migliorare la situazione economica del nucleo familiare.

Nel caso in cui vi siano due figli a carico, allora lo stato concede il raddoppiamento del limite di potenziale detrazione fiscale, giungendo alla cifra di 1641 euro, una cifra che va realizzandosi solamente se si ha un indicatore di reddito, che fotografa la situazione economica del nucleo familiare, più basso di 15.000 euro. Ecco come questo tipo di detrazioni ti permette di avere immediatamente dei soldi in più per mandare avanti la propria famiglia.