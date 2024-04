500€ di bonus immediati senza limiti di reddito: ti basta aver compiuto 18 anni | È tuo per legge

Nessun limite di reddito, ma un requisito imprescindibile, aver compiuto 18 anni: a chi spetta il bonus da 500 euro e come richiederlo.

La Legge di Bilancio 2024 è stata scritta e pensata per numerosi scopi. Il primo è sicuramente quello di aiutare famiglie e cittadini in una situazione dove l’economia li ha messi a dura prova; d’altra parte, cercare di mettere insieme i tasselli per rendere migliore questo paese, incentivando impianti sempre più ecosostenibili, nonché una maggiore cultura ed istruzione ai giovani.

In tutto ciò si è pensato anche alle madri lavoratrici, le stesse che in percentuale sono più soggette ad abbandonare il lavoro a causa dei costi ingenti di eventuali supporti dei figli. Il tutto sotto forma di bonus, detrazioni e decontribuzioni negli stessi stipendi.

Siamo al secondo trimestre di quest’anno, e tra un bonus e l’altro, si discute ancora su quanto queste misure possano aver davvero migliorato la situazione in Italia. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza delle risorse messe a disposizione, alcune prorogate, altre introdotte per la prima volta. Quest’oggi vogliamo focalizzarci su un supporto per i giovani, coloro che sono gli stessi protagonisti del futuro e dell’Italia di domani. Per quest’anno, chi ha compiuto 18 anni potrà ricevere un bonus del valore di 500 euro senza la necessità di rispettare limiti l’ISEE decisamente bassi.

Bonus da 500 euro, l’opportunità per i giovani

Tra le varie ondate di sostegni e bonus a cui sembra quasi difficile stare dietro, vi è una novità per i più giovani, nonché per gli stessi genitori. Il sostituto di 18App, ora chiamato ‘Carta della cultura giovani’, è un incentivo di 500 euro dedicato agli studenti che hanno compiuto 18 anni. È possibile richiederlo fino al 30 giugno 2024 e l’importo deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2024 per acquistare prodotti culturali proposti all’interno della stessa piattaforma.

La Carta può essere utilizzata per acquistare libri, abbonamenti a giornali, spettacoli teatrali o cinematografici, concerti, musica registrata, visite a musei ed eventi culturali, nonché per pagare corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere. Tuttavia, è bene sapere che non può essere utilizzata per acquistare videogiochi o abbonamenti a piattaforme di streaming e non può essere convertita in buoni spesa sostitutivi.

Come richiedere la Carta cultura nel 2024

Per richiedere la Carta, gli studenti devono aver compiuto 18 anni nel 2023, essere residenti in Italia o avere un permesso di soggiorno valido. Tuttavia, sebbene non ci siano limiti reddituali ristretti, è necessario appartenere a un nucleo familiare con un ISEE inferiore a 35.000 euro. La richiesta può essere fatta tramite il portale dedicato del Ministero della Cultura, accedendo con lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica.