730, da quest’anno il governo ha deciso: puoi detrarre finalmente anche questa spesa enorme | Recuperi milionari per gli Italiani

Il Governo ha stabilito che è possibile detrarre una spesa importante nel modello 730: i dettagli e i chiarimenti in merito.

In questo periodo dell’anno, milioni di contribuenti in Italia sono alle prese con la documentazione necessaria per compilare il modello 730 relativo alla dichiarazione dei redditi. Un iter complesso che, tuttavia, merita di una certa attenzione. Omettere una spesa sostenuta durante l’anno, infatti, comporta la perdita di rimborsi che spettano al cittadino sulle tasse pagate per quel determinato servizio.

A prestare maggiore attenzione dovrebbero essere tutti coloro che, durante l’anno precedente, si sono trovati ad affrontare alcuni costi, come le spese di un mutuo, dell’affitto, del mantenimento all’ex coniuge o quelle sostenute per gli stessi figli.

A questo punto è bene porre attenzione a le detrazione per quest’ultimi, poiché il modello 730 permette di inserire in dichiarazione diverse spese necessarie per la crescita e lo sviluppo dei soggetti a carico. Partiamo dunque dall’istruzione, per finire da un servizio spesso ignorato.

Le spese detraibili per l’istruzione dei figli

Come molti già sapranno, la detrazione delle spese scolastiche è un vantaggio fiscale che è possibile ottenere compilando il modello 730. Questa agevolazione permette di ricevere un rimborso dell’IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, entro un limite massimo di 800 euro per ciascun alunno o studente. Tuttavia, a non essere ben chiare sono le spese detraibili.

Con istruzione, infatti, si tende a generalizzare. Con ‘spese scolastiche’ si intende:

tasse di iscrizione e frequenza;

servizio mensa scolastica;

contributi volontari e erogazioni liberali;

pre e post scuola;

gite scolastiche;

contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa;

assistenza al pasto.

Da qui è necessario un ulteriore approfondimento: cosa si intende per servizi pre e post scuola? Questo punto si rivela davvero importante per tutti coloro che usufruiscono di questi servizi.

Quali sono i servizi pre e post scuola detraibili

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, le spese detraibili per la mensa e i servizi di pre e post scuola, così come per i corsi extracurriculari come quelli di lingua o teatro, sono tenuti a soddisfare alcuni requisiti specifici.

Entrando nel dettaglio, affinché i costi dei corsi extracurriculari siano detraibili, devono essere svolti al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Inoltre, è necessario che tali corsi siano stati deliberati dagli organi d’istituto.

Se le spese sono pagate direttamente alla scuola, i soggetti che forniscono assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha autorizzato i versamenti. Tuttavia, se la spesa per il servizio scolastico integrativo non è sostenuta attraverso la scuola, ma è pagata a soggetti terzi, allora sarà necessario conservare la copia della delibera scolastica che ha disposto i versamenti.