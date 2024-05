Inps, la comunicazione a tutti i pensionati fa tremare l’Italia: dovrai fare tutto così | Addio sportelli

Il presidente dell’Inps ha lanciato una comunicazione ai pensionati: presto le informazioni sulla pensione saranno fornite digitalmente.

La tecnologia sta prendendo il sopravvento in qualunque settore. Questa volta, ad essere protagoniste sono le pensioni, o meglio, le informazioni relative al proprio stato pensionistico. Se dapprima per ottenere nozioni come la giacenza e le date dei pagamenti era necessario rivolgersi ad uno sportello, presto tali servizi diventeranno digitali, o per meglio dire, a portata di app.

Questo fenomeno dovrebbe migliorare una situazione complessa che stiamo vivendo in Italia. Nella maggior parte delle sedi Inps, ottenere assistenza in tempi ragionevoli è diventato alquanto difficile. Le code infinite e l’insufficienza di personale, portano ritardi anche nello stesso orario di appuntamento. Per non parlare dell’accesso libero: solo a Genova, per accedere allo sportello senza prenotazione, il tempo di attesa medio è di circa 2-3 ore.

Tuttavia, la popolazione che ad oggi ha accesso alla pensione, non è ancora completamente digitalizzata, questione per cui, la decisione del presidente potrebbe generare una certa preoccupazione.

Il progetto di digitalizzazione

La missione dell’Inps è chiara: rimuovere ogni ostacolo tra il cittadino e le informazioni detenute dall’istituto, garantendo un accesso facile e immediato per tutti, indipendentemente dal livello di familiarità con la tecnologia. Ma come verrà attuato questo progetto?

Attualmente, sul sito dell’Inps ci sono vari servizi per le pensioni, ma Gabriele Fava, presidente dell’istituto, crede che sia giunto il momento di offrire qualcosa di più avanzato e specifico, prendendo ispirazione dalle app delle banche, dove i clienti hanno il controllo totale dei propri soldi e investimenti.

Come annunciato da lui stesso, questo nuovo strumento sarà dedicato esclusivamente alle pensioni e offrirà una serie di funzioni specializzate: dal controllo dell’ultimo cedolino per chi già riceve la pensione, alle previsioni sulla data di accesso per chi è ancora lavoratore. Inoltre, permetterà di monitorare in tempo reale i contributi versati.

Secondo Fava, l’obiettivo è fornire ai cittadini un maggiore controllo e consapevolezza sulla propria situazione pensionistica. L’app sarà accessibile a tutti e offrirà un’esperienza utente simile a quella delle app bancarie, con una navigazione intuitiva e semplice. Ciò significa che si potrà accedere facilmente a informazioni importanti come i contributi versati e la data prevista per la pensione.

La nuova app sulle pensioni sostituirà i servizi allo sportello Inps?

In linea massima, l’obiettivo delle istituzioni, così come degli istituti bancari, è quello di promuovere i servizi digitali, che a lungo termine potrebbero sostituire numerosi servizi fisici.

Tuttavia, l’app per le pensioni (che non ha ancora una data di lancio), sarà solamente un supporto e non una sostituzione agli uffici Inps. Per questo motivo è bene precisare che al momento, tale soluzione non ha alcuno scopo attuale di tagliare i servizi di persona, bensì alleggerire l’afflusso e concedere un quadro più completo ai pensionati, comodamente dal proprio divano.