L’unione Europea ci vuole rovinare, devi buttare il tuo condizionatore: scatta il divieto assoluto | Entro questa data rimani senza

Il tuo condizionatore è in serio pericolo: alto il rischio di doversene disfare, la colpa è di una direttiva dell’UE.

Anche quest’anno, come nei mesi che precedono l’estate negli ultimi lustri, è iniziata la corsa ai condizionatori per tutte quelle persone che ne sono ancora sprovviste e temono di passare un’estate nel caldo più torrido.

Infatti, se in precedenza, per lo meno nel nostro paese, l’aria condizionata fosse considerata un vero e proprio lusso, oggi, per via del rialzo delle temperature dovute al cambiamento climatico, sta lentamente diventando una necessità sempre più stringente.

Questa tendenza è confermata dal fatto che per molti la spesa di un condizionatore è diventata una priorità rispetto ad altri acquisti, e i cittadini preferiscono quindi risparmiare su altri prodotti e potersi permettere l’acquisto, l’installazione e soprattutto il pagamento delle bollette dell’energia elettrica per mantenere l’utilizzo del condizionatore.

A quanto pare, però, tutti i nostri condizionatori potrebbero essere a rischio per via di una direttiva che proviene da una istituzione internazionale, parliamo dell’Unione Europea.

La direttiva UE

In questo periodo sono molti i piani che prevedono obiettivi che mirano alla conservazione del pianeta che è stato devastato proprio dalla specie umana e la cui salute e le cui risorse sono sempre in condizioni peggiori.

Tutto ciò rischia di compromettere la vita degli esseri umani e di tutte le specie animali e piante, in un turbine che porterà alla distruzione di tutto il pianeta e soprattutto delle forme di vita che lo abitano. Ecco perché le direttive dell’UE, così come quelle di istituzioni globali, si fanno sempre più stringenti sull’utilizzo di carburanti, sostanze inquinanti e materiali che contribuiscano all’inquinamento atmosferico, delle acque e del terreno. Tra questi vi sono i gas fluorurati, componenti che si utilizzano epr il funzionamento dei sistemi di climatizzazione.

L’UE contro l’effetto serra

I gas fluorurati, detti anche F-gas, contribuiscono all’incremento dell’effetto serra e quindi al surriscaldamento globale, è per questo che la direttiva europea ne prevedrà la progressiva eliminazione.

Si parla di uno stop entro il 2050: non resta altro che sperare che queste direttive apparentemente a lungo termine, si riescano ad attuare, visto l’enorme mercato che gira attorno a climatizzatori, pompe di calore e sistemi di refrigerazione, così da provare a salvare un pianeta che sta andando inesorabilmente verso un baratro.