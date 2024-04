Abusi edilizi, arriva il condono definitivo: finalmente puoi sanare i problemi

Il condono edilizio sarà presto realtà: la nuova opportunità di regolarizzare le abitazioni grazie al decreto ‘salva-casa’.

Il condono edilizio si sà, è un tema di grande interesse in Italia, soprattutto considerando la crisi nel settore immobiliare. Recentemente, il ministro Matteo Salvini ha proposto un piano denominato ‘salva-casa’ che potrebbe aprire la strada alla regolarizzazione di molte situazioni irregolari nel campo edilizio.

Come noto, le discrepanze tra le informazioni catastali e la situazione reale degli immobili costituiscono un ostacolo significativo per molte operazioni immobiliari, come la compravendita. Secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, circa l’80% del patrimonio immobiliare italiano presenta piccole irregolarità, che potrebbero essere risolte tramite un condono edilizio.

Queste irregolarità, sebbene tecnicamente sanzionabili, spesso non arrecano danni significativi e potrebbero essere considerate una priorità minore rispetto ad altre questioni più urgenti degli stessi proprietari di casa. Per questo l’idea di un condono edilizio, che consentirebbe la regolarizzazione di queste situazioni e rimuoverebbe gli ostacoli burocratici per i proprietari degli immobili. Da qui la proposta di Salvini che ad oggi prende il nome di decreto ‘salva-casa’.

Cos’è il decreto salva-casa

Il condono edilizio, detto anche salva-casa, è un argomento dibattuto: c’è chi lo vede come una soluzione per risolvere le piccole irregolarità nelle abitazioni e chi lo critica. Il Ministro, dal caanto suo, lo ha definito come un’operazione ‘verità’, ma ha chiarito che si concentrerà solo su piccoli abusi interni alle case, escludendo modifiche strutturali o ampliamenti che hanno alterato la struttura dell’edificio. Sarà una sorta di ‘pace edilizia’ limitata a difformità minori. Questo però, non potrà riguardare irregolarità esterne all’immobile, come ad esempio un aumento di metratura.

Detto più banalmente, se l’abuso ha portato alla trasformazione della pianta dell’immobile, non vi può essere il condono edilizio.

Condono edilizio la proposta

Una delle principali finalità di questa iniziativa è quella di fornire un’opportunità ai proprietari di immobili di regolarizzare la loro situazione, permettendo loro di evitare sanzioni e controversie legali. Inoltre, si prevede che il condono edilizio possa generare entrate significative per lo Stato, che potrebbero essere destinate a progetti di welfare, come la costruzione di asili nido o altre strutture rilevaanti.

Ma non è solo una questione di finanze pubbliche: la regolarizzazione degli immobili potrebbe avere un impatto positivo sul mercato immobiliare, attualmente bloccato a causa dei tassi di interesse elevati. La disponibilità di più immobili sul mercato potrebbe influenzare i prezzi degli affitti, rendendo l’abitazione più accessibile per molte persone.

Il testo del provvedimento è già stato elaborato, ma la sua adozione è ancora in fase di discussione e valutazione all’interno del governo. Al momento non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.