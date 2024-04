La nuova tassa è una bordata pazzesca, altro che bollo auto: lo devi versare proprio a loro

Un nuova tassa obbligatoria sta generando una certa indignazione tra gli automobilisti: in alcuni casi l’importo è doppio.

Le tasse in Italia sono tante e chi può saperlo meglio di un automobilista. Un veicolo, infatti, comporta dei costi importanti, indipendentemente se questo sia chiuso in garage o circoli per le strade. Da qui è impossibile non citare la nota tassa di possesso, un’imposta che i proprietari di un veicolo sono tenuti a pagare allo Stato. La somma cambia di Paese in Paese, ma anche da una regione all’altra. Il suo scopo? Da una parte incentivare l’utilizzo di automobili elettriche (e dunque ridurre l’impatto ambientale) e dall’altra, assicurarsi i fondi destinati alla riparazione di strade e luoghi pubblici.

Tralasciando i forti dubbi e indignazioni varie che questa tassa suscita nel cittadino, è importante sottolineare che tale pagamento, come si può dedurre dal nome, sta ad indicare chi è il vero possessore del veicolo. Basterebbe un documento, penseremo, ma ricordiamoci che di tasse stiamo parlando. Tornando al discorso dei costi di un veicolo, oggi si torna a parlare di un altro tasto dolente, ossia di un’ulteriore imposta da versare allo Stato che può bussare alla porta del cittadino da un momento all’altro.

La nuova tassa auto

Nell’intero ecosistema di leggi e pagamenti che un veicolo può portare, alcuni potrebbero imbattersi nel noto passaggio di proprietà. Questo accade principalmente a causa di un lutto, che necessita la presa in carico di uno o più eredi per ciò che concerne il possesso di un veicolo.

Innanzitutto, è essenziale comprendere che ereditare un’auto comporta alcuni costi, principalmente legati all’aggiornamento dei documenti del veicolo e al trasferimento di proprietà. Per esempio, nel caso del passaggio da un padre defunto a un figlio o altri eredi, i costi possono ammontare a circa 100 euro, coprendo diritti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, emolumenti dell’ACI, imposta di bollo e bollo per la registrazione al PRA. Degli importi, questi, che possono variare in base alla regione e alle disposizioni locali.

Tuttavia, le cose si complicano quando ci sono più coeredi. In questo caso, il trasferimento di proprietà coinvolge tutti gli eredi, il che può portare a costi aggiuntivi e a una procedura più complessa.

Passaggio di proprietà: come pagare la metà

Gli eredi possono decidere di mantenere l’auto intestata a tutti loro. Anche se questa soluzione può comportare alcuni svantaggi, come la co-responsabilità legale e la complessità nella gestione dell’auto, è comunque un’opzione legale ammessa dalla legge.

La vendita dell’auto ereditata, invece, emerge come la scelta più conveniente e pratica quando si tratta di gestire l’eredità di un veicolo tra più eredi. Questo metodo, oltre a semplificare la procedura, offre anche vantaggi tangibili in termini di costi e trasparenza legale. In tal caso, il possesso del veicolo passa dal defunto all’acquirente.