Bonus 500€, ti basta avere 18 anni compiuti e te lo danno per legge: lo becchi subito

Scopri come ottenere il bonus per la maggiore età: con questa iniziativa, compiere 18 anni sarà ancora più entusiasmante.

Diventare adulti, compiere 18 anni è un traguardo che attendiamo da sempre. Ci sembra che tutto sia nascosto in quel numero che ci farà entrare nel mondo in cui tutto è permesso, in cui dovremmo avere più diritti, ma anche più responsabilità. Si inizia a pensare alla patente, ai viaggi da fare con gli amici, al lavoro o al percorso di studio universitario.

Veniamo catapultati nel mondo dei “più grandi”, anche se, in fondo, siamo ancora dei ragazzi che devono conoscere tutto della vita e imparare molto da essa. Il Governo, però, per rendere ancora più dolce questo festeggiamento, ha stanziato un aiuto economico destinato a tutti coloro che compiono 18 anni.

Il bonus dal valore di 500 euro, infatti, è stato confermato anche per questo 2024. Non si tratta più del vecchio Bonus Cultura, ma ora si chiama Carta della cultura giovani. Scopriamo insieme ulteriori dettagli su questo bonus, per sapere se l’unica cosa a essere cambiata è la denominazione oppure se le modifiche hanno coinvolto anche i requisiti per ottenerlo.

Le novità del bonus da 500 euro

Questo 2024 ha apportato delle modifiche a quello che, fino a qualche tempo prima, era conosciuto come Bonus Cultura 18 anni. Infatti, i soldi non spetteranno a tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età, indistintamente, ma saranno rivolti solo a quelli che hanno un Isee inferiore a una certa soglia. Ci pensa il decreto n. 225 del 2023, firmato dal Ministro della Cultura, a fissare questa soglia.

La nuova Carta Cultura spetta ai cittadini italiani, che abbiano compiuto 18 anni nell’anno precedente a quello di erogazione e che appartengano a un nucleo familiare con Isee inferiore a 35.000 euro. Se soddisfi questi tre requisiti, puoi procedere con la domanda, da fare online, tramite il portale dedicato, realizzato dal Ministero della Cultura, accedendo con Spid o Cie.

Come utilizzare la Carta Cultura

Il tuo bonus da 500 euro potrà essere usato per acquistare biglietti per spettacoli teatrali o cinematografici, libri, musica registrata, abbonamenti a riviste cartacee o digitali, prodotti dell’editoria audiovisiva, biglietti per musei, mostre, monumenti, eventi culturali, parchi naturali, corsi di musica, corsi di danza, corsi di teatro, corsi di lingua straniera. Insomma, dalla denominazione stessa, puoi intuire che lo scopo di questo bonus sia proprio quello di avvicinare i giovani alla cultura, dando loro 500 euro da spendere in tutti questi ambiti.

Sarai tu stesso a scegliere se fare acquisti online o di presenza, gestendo tutto dalla tua area personale nella piattaforma utilizzata per fare la domanda. Ciascun buono è individuale e nominativo, quindi può essere usato solo dal possessore della Carta. Per spendere i 500 euro, hai tempo fino al 31 dicembre, mentre il termine ultimo per registrarti alla piattaforma è fissato al 30 giugno.