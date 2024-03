Aeroporto, da quest’anno cambia la legge: non puoi più fare questa cosa

Da quest’anno le cose sembrano cambiare per i viaggiatori: le nuove norme di controllo bagagli in aeroporto.

Da quello scorso 11 settembre 2001, dove gli attentati terroristici hanno generato terrore in diversi settori, le regole del trasporto aereo sono diventate sempre più stringenti. No ai liquidi nei bagagli a mano, e se si necessita, devono stare in bottigliette di capienza massima di 100 ml. Addio dunque a profumi, bottigliette d’acqua e qualsiasi componente liquido oltre tale taglia.

Anche i device tecnologici sono diventati un problema, costringendo così il passeggero a dover tirare fuori portatile, caricabatterie e qualsiasi dispositivo di tipo elettronico. In questo 2024 però, le cose sembrano nuovamente cambiare.

Il caso dell’aeroporto Terminal 1 di Fiumicino

Una nuova notizia, alquanto inaspettata, ha suscitato un certo interesse da parte dei viaggiatori. Pare che il passo verso la normalità non sia poi così lontano, soprattutto dopo le nuove disposizioni del Terminal 1 di Fiumicino.

Grazie all’installazione di nuovi macchinari per il controllo del bagaglio a mano, non è più necessario mostrare i liquidi ai controlli di sicurezza né ci saranno limitazioni sulle quantità trasportabili. Questo significa dire addio allo stress e alla confusione pre-partenza, eliminando la necessità di trasferire i liquidi in piccole boccette trasparenti o di dover gettare bottiglie d’acqua e altri liquidi prima del controllo di sicurezza.

Da qui il primo step verso il progresso. Come spiegato da Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, siamo di fronte al primo passo per poter tornare alla normalità, dopo anni in cui le misure hanno limitato la libertà degli stessi passeggeri.

I nuovi dispositivi di controllo presto in tutti gli aeroporti

Grazie ai nuovi dispositivi di controllo bagagli della Smiths Detection, come l’Explosive Detection System standard C3, sarà finalmente possibile trasportare qualsiasi liquido, in qualsiasi quantità, nel proprio bagaglio a mano senza la preoccupazione che venga gettato durante i controlli di sicurezza. Questi avanzati macchinari sfruttano la scansione a raggi X per ottenere una tomografia computerizzata dei bagagli, consentendo di individuare eventuali sostanze esplosive o pericolose.

Ciò significa che non sarà più necessario nemmeno estrarre dal bagaglio il laptop, il caricabatterie del telefono e altri accessori tecnologici. Tuttavia, è importante tenere presente che attualmente, questa tecnologia potrebbe non essere disponibile negli aeroporti di destinazione, pertanto non possiamo garantire la stessa tranquillità durante i controlli in altri luoghi. Attualmente, diversi aeroporti hanno rimosso o quantomeno ridotto delle limitazioni sui liquidi. Tra queste troviamo i due aeroporti di Milano, Londra, Madrid, Tokyo e molti altri. Nonostante ciò, è bene tenersi aggiornati in questo periodo di costanti mutamenti.