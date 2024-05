Allerta enorme, arriva la formica killer dal Sudamerica: “Shock anafilattico e ustioni” | Sono pericolose e le riconosci così

Si chiamano formiche di fuoco e sono molto pericolose: una specie che viene da lontano e potrebbe distruggere tutto.

Ormai lo sappiamo, la dimensione non sempre rispecchia l’entità dell’effetto che una creatura può fare, ce lo ha insegnato la pandemia da coronavirus: un virus ha messo in ginocchio il mondo nonostante le sue dimensioni più che ridotte.

Anche in questo caso vale lo stesso principio: parliamo di un animaletto davvero piccolo la cui invasione, però, potrebbe compromettere l’intero settore agricolo italiano portando ampi danni e non solo, questo “invasore” è pericoloso anche per l’essere umano.

Derivante dal Sud America, la specie delle formiche di fuoco è stata trovata nei porti italiani, trasportate nelle merci provenienti da oltreoceano.

Solenopsis invicta è il nome scientifico di queste formiche, individuate in grande quantità nel sud Italia: ecco cosa può accadere.

Una specie pericolosa

L’allarme è partito dal sud della penisola, nello specifico dalla Sicilia: vicino la città di Siracusa sono stati trovati ben ottantotto nidi di Formiche di Fuoco, che rischiano di espandersi velocemente in tutto il Paese. A parlarne al Sole 24 ore è l’esperto Lorenzo Bazzana di Coldiretti, che ha illustrato i rischi e le possibilità di contenimento del fenomeno.

Queste formiche hanno un pungiglione che inietta veleno e che può provocare nell’essere umano dei danni simili a quelli di una bruciatura, seppure in alcuni casi estremi, se si dovesse essere allergici, si può rischiare persino uno shock anafilattico, che, sappiamo, se non trattato tempestivamente può essere letale. I loro nidi, per altro, sono piuttosto vasti e possono essere ricavati attraverso il rosicchiamento di fili e cavi, il che può causare un black out elettrico. Non sono solo questi, però, i rischi della loro diffusione: l’impatto ambientale sarebbe tremendo.

Le formiche di fuoco e i danni

Non sono certo le formiche di fuoco le prime specie aliene ad approdare in Italia e a mettere a rischio l’ecosistema della Penisola con la loro invasione. Basta pensare, infatti, alla ormai nota vicenda legata ai granchi blu, nota specie invasiva.

“Shock anafilattico e ustioni”: questi i pericoli per l’essere umano, mentre per quanto riguarda le coltivazioni, anche queste possono essere danneggiate fortemente dall’espansione delle formiche di fuoco. La creazione dei loro nidi può attaccare “apparati radicali di giovani plantule”, oppure possono nutrirsi di semi.