Aumentano gli stipendi nel 2025: solo questi italiani possono festeggiare | Lista completa

Per alcuni italiani, il 2025 si apre in grande stile: ecco chi potrà godere di un aumento di stipendio davvero ghiotto.

Negli ultimi anni, gli italiani hanno assistito a sostanziosi rincari, da parte di ogni settore, a iniziare da quello alimentare fino ad arrivare a quello energetico.

Purtroppo, però, a non aumentare, almeno fino a qualche mese fa, erano gli stipendi. Sempre più famiglie, dunque, hanno dovuto fronteggiare gli alti costi della vita, con entrate non abbastanza adeguate alle uscite.

Fortunatamente, però, nel 2025, molti italiani potranno godere di un aumento degli stipendi. Attenzione, però, perché non riguarda tutte le categorie di lavoratori, ma solo quelli inclusi in questa lista.

Un’ottima occasione per i cittadini

Guadagnare qualcosa in più, di tanto, fa sempre piacere a quei lavoratori che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. Le direttive del nuovo anno, per questo, permetteranno agli italiani di avere un’entrata maggiore, così da poter alleggerire il carico delle spese da affrontare. Già a partire dalla busta paga di gennaio, riceverai una grande sorpresa.

Scopriamo insieme sotto che voce troverai l’importo maggiorato e a quanto ammonterà l’aumento. Inoltre, cerchiamo di capire chi sono coloro che possono usufruire di questa iniziativa, che durerà per tutto l’anno corrente. Ecco tutte le novità al riguardo.

A chi spetta l’aumento e di che cifra si tratta

Gli italiani che potranno festeggiare sono tutti coloro che guadagnano fino a 20.000 euro. Questo aumento è frutto di un bonus, esente da tasse e introdotto dalla Legge Bilancio 2025. Potrai trovarlo già a partire dalla busta paga di gennaio e la nuova somma andrà a sommarsi sul vecchio bonus dal valore di 100 euro, già erogato a chi non supera i 15.000 euro di reddito annuo.

Potrai trovare il nuovo sostegno economico sotto la voce trattamento integrativo ai sensi del comma 4, articolo 1, legge n. 207 del 30 dicembre 2024. L’importo, però, non è uguale per tutti e varia in base allo stipendio percepito. Se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro, il bonus sarà pari al 7,1% dello stipendio; se il reddito è tra 8.500 euro e 15.000 euro, la percentuale scende al 5,3%; se supera i 15.000 ma sta entro i 20.000 euro, si parla del 4,8% dello stipendio. Per alcuni, dunque, non ci saranno grandi variazioni in busta paga, ma si parla pur sempre di un sostegno economico che può aiutare milioni di cittadini.