Autovelox, con questo trucco non ti beccano più: non ti arriva più mezza multa

Non ci crederai mai, ma c’è un metodo infallibile per non beccare più neanche una multa: ecco come fregare gli autovelox.

Anche ai guidatori più esperti sarà capitato, almeno una volta, di prendere una multa per eccesso di velocità. Gli autovelox sono sempre in guardia e sono pronti a scattare una bella foto ricordo di coloro che oltrepassano il limite imposto per legge, su una determinata strada.

È importante rispettare il limite di velocità, però, non solo per evitare le multe, ma anche per la tua sicurezza e per quella degli altri guidatori che incroci durante il tuo cammino. Spesso e volentieri, infatti, si tende a prendere sottogamba le regole della strada e i risultati possono essere davvero terribili.

Altre volte, invece, veniamo fregati dalla distrazione e non facciamo caso alla presenza degli autovelox sulla strada, incappando in una multa salata. Da oggi, però, sarà possibile dire addio alle sanzioni pecuniarie, guidando con maggiore tranquillità. Scopriamo insieme come fare.

Come scovare gli autovelox

Grazie allo sviluppo della tecnologia è possibile anche prevedere tutti gli autovelox in cui ti imbatterai durante il tuo percorso. Potrai farlo con Google Maps, il perfetto compagno di viaggio, amato da tutti gli automobilisti. Questo sistema ti consente di individuare incidenti, autogrill, lavori in corso e, soprattutto, la presenza di autovelox.

Puoi utilizzare l’app sia su iOS che su Android, con tutta semplicità. Poterla sfruttare al massimo, infatti, è davvero un gioco da ragazzi. Dopo aver programmato la destinazione, Google Maps ti mostrerà dove sono gli autovelox, fissi e mobili. In questo modo, procederai con più sicurezza ed eviterai di prendere multe. L’icona specifica che li raffigura è una vignetta che racchiude una telecamera, ma puoi anche ascoltare gli avvisi vocali che ti ricorderanno quando sei quasi vicino all’autovelox, senza il bisogno che tu ti distragga, leggendo la mappa.

Segnalare gli autovelox a Google Maps

Con questa fantastica applicazione, non solo potrai scoprire quali sono gli autovelox sul tuo percorso, ma potrai anche segnalarli tu stesso, in modo tale da dare un contributo a Google Maps. Ti basterà avviare la destinazione e aggiungerli, cliccando sull’icona “+”, che si trova sulla destra, sotto il menù a scomparsa per il volume.

Ma non finisce qui, perché potrai tenere aggiornati anche gli altri automobilisti con notizie di eventuali incidenti, rallentamenti, lavori in corso, chiusura corsia. Google Maps è un’app perfetta per chi è spesso in viaggio e può diventare un gioco di squadra se tutti sanno sfruttarlo al meglio.