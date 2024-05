Cellulare, se vuoi essere a riparo dai ladri devi fare questa cosa: il tuo telefono è al sicuro

I truffatori digitali sono una categoria sempre più diffusa: ecco come blindare il telefono per tenerlo al sicuro.

Lo smartphone è ormai uno strumento digitale che tutti possediamo e soprattutto l’iphone, ovvero lo smartphone di Apple, è uno dei più diffusi in quanto considerato quello con le maggiori prestazioni e una durevolezza ottimale.

Sebbene l’Iphone sia considerato anche tra gli smartphone più sicuri, anche per via della mancata compatibilità con le altre marche, i possessori del dispositivo Apple non sono certo tutelati al 100% di default, ecco perché anche loro sono sensibili al subire truffe e violazioni della sicurezza del dispositivo.

Si sa che le modalità di truffa, infatti, si evolvono di pari passo con la tecnologia e con le modalità di cybersicurezza sempre più sofisticate, se doveste subire il furto dell’iphone non sareste a prova di violazione e il ladro potrebbe avere tutti i vostri dati – anche quelli eventualmente più compromettenti.

Ecco, dunque, una breve guida che vi insegnerà a mettere davvero in sicurezza il vostro telefono: bastano alcune accortezze e qualche impostazione.

IPhone in sicurezza

Dal 2019, con iOS 13, Apple ha introdotto come app integrata e disponibile a tutti “Dov’è”, che permette di ritrovare il proprio dispositivo smarrito, mentre con iOS15 è stata introdotta la medesima possibilità anche quando il dispositivo viene spento, seppure sia disponibile sono per alcuni telefoni e per un periodo di tempo limitato dallo spegnimento in poi.

Una cosa importante da fare oltre a tenere attiva questa applicazione è rendere privato il Centro di Controllo: basta andare su Impostazioni > Face ID e codice e, nell’elenco “Consenti accesso se bloccato”, disattivare l’interruttore accanto al “Centro di controllo”. In questo modo chi ha il vostro telefono non potrà posizionare il cellulare su “offline”.

IPhone “barricato”

Sono ancora molti gli utenti che sottovalutano l’importanza del codice di accesso allo sblocco del cellulare: è importante che tale codice sia difficile.

L’IPhone permette di inserirne anche uno alfanumerico, che sia quindi ancora più complicato da indovinare e soprattutto da percepire dal vostro movimento delle dita. Se, avute tutte queste informazioni, voleste decidere di modificare il codice di accesso di iPhone, basta andare in Impostazioni > Face ID e codice > Modifica il codice. Successivamente fare tap su “opzioni codice” e su “Codice alfanumerico personalizzato”: il gioco è fatto.