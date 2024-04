Bancomat, ti truffano usando il tuo pin: se ricevi questo sms sei già fregato | Hai il conto svuotato

Un raggiro molto comune che ha funzionato su moltissime persone: ecco come evitarlo, molti hanno perso centinaia di euro.

Se tenere i soldi sotto il materasso è considerato poco sicuro, anche tenerli in banca ha i suoi numerosi svantaggi, soprattutto visto l’aggiornarsi delle nuove tecnologie di pari passo alle quali anche i truffatori stessi si aggiornano, rendendo tutto meno sicuro.

Negli ultimi tempi anche gli operatori allo sportello delle banche sono di molto diminuiti, visto la ampissima diffusione dell’online banking, un servizio che permette agli utenti di gestire il proprio patrimonio quasi interamente stando a casa propria con il solo ausilio di una buona connessione internet.

Nonostante ciò sembra che i costi di mantenimento dei conti correnti non accenni a scendere, anzi, e vi sono alcuni problemi che consistono nelle truffe ai consumatori che sono cambiate, appunto, di pari passo con la tecnologia di gestione dei conti.

Molte sono le banche che mettono in guardia contro email truffaldine e non solo, ma c’è sempre qualcuno, specialmente chi, magari, non è così versato nell’uso della tecnologia, che “ci casca”. Ecco qual è l’ultimo metodo che usano per raggirarti.

Conto svuotato, come evitarlo

Sembra sia in crescita la denuncia di furto delle credenziali online nel momento in cui si acquista qualcosa con pagamento digitale.

Si tratta di dati piuttosto preoccupanti che possono compromettere la fiducia degli utenti nei confronti degli stessi istituti bancari, seppure non vi sia alcun coinvolgimento da parte loro, né colpa. La Banca d’Italia ha tentato in tutti i modi di mettere in guardia chi utilizza i pagamenti digitali, e lo stesso usano fare ormai tutte le banche, stilando una lista di buone pratiche (come il cambio della password periodico) e azioni di evitare per i propri clienti.

Un nuovo tipo di truffa

La truffa “all’ultima moda” è quella che avviene nel momento dell’attivazione di nuove carte di credito o bancomat, soprannominata anche “truffa del pin”.

In genere è messa in atto tramite un sms oppure una email, entrambi camuffati a regola d’arte tra altri messaggi o email provenienti davvero dalla propria banca. All’interno dei messaggi potremmo trovare una serie di istruzioni per attivare la propria carta: se le seguiamo, però, ci ritroveremo a dare tutti i nostri dati proprio a degli esperti del furto digitale.