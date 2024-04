Disastro truffe bancarie, i vostri soldi non sono al sicuro: ecco come salvarti

Scopri come mettere al sicuro i tuoi risparmi, senza incappare in qualche truffa: fai attenzione a ciò che accade in banca.

Oramai, mettere dei risparmi da parte può sembrare un’utopia per molte famiglie, ma sono ancora in molti ad affidare il proprio denaro alle banche, convinti che lì saranno al sicuro. In realtà, forse non sai che i ladruncoli più esperti arrivano ovunque e non si fermano davanti a nulla.

Infatti, negli ultimi periodi, stanno aumentando i tentativi di truffe messi a segno dai malfattori, che continuano a studiare metodi per rubare il denaro alla povera gente. Purtroppo, sono diversi i modi in cui agiscono e sembrano così professionali da riuscire a ingannare chiunque, o quasi.

Ecco perché ti sveleremo quali sono le loro solite mosse e come metterti al riparo da queste truffe. La banca non può essere una garanzia se tu, in primis, non sai difenderti da questi attacchi. Vieni a scoprire in che modo agiscono i ladri e come fare per non diventare una loro preda.

Truffe online

Lo sviluppo della tecnologia ha fatto sì che i malintenzionati affinassero le loro armi e provassero a derubare i meno esperti, anche online. Infatti, secondo i dati divulgati dalla Polizia Postale, nel 2023 le truffe online sono aumentate del 20%, per un fatturato illecito pari a 137 milioni. Una cifra da far girare la testa che, però, è stata sottratta ingiustamente ai veri proprietari, a favore dei truffatori.

Se possiedi dei soldi in banca e una carta collegata a questi, devi fare molta attenzione. Alcune società avvisano e mettono in guardia i loro clienti, che potrebbero ricevere delle chiamate, delle email o degli SMS, da parte dei malintenzionati. Con questi avvisi, potrebbe esserti richiesto di inserire i tuoi dati, con password annessa, oppure potrebbero parlarti di un problema che, in realtà, non sussiste. Insomma i truffatori faranno di tutto per portarti a inserire tutto ciò che serve per prendere i soldi dalla tua carta, senza che tu te ne accorga. Fortunatamente, però, ci sono dei modi per evitare di cadere in questi tranelli.

Come metterti al riparo da queste truffe

Per evitare di far finire il tuo denaro nelle mani di questi truffatori, non fornire mai le tue informazioni per telefono e riaggancia immediatamente la chiamata, se ti sembra sospetta. Quando ricevi una comunicazione, devi accertarti sempre che questa provenga davvero dall’azienda, facendo delle ricerche su internet e, se necessario, richiamando direttamente il numero aziendale.

Un altro trucchetto è quello di dividere il tuo denaro in diversi conti, così da avere un importo minore sulla carta che utilizzi per fare acquisti online e conservare il resto dei soldi su un conto destinato, esclusivamente, ai risparmi. Inoltre, dopo aver fatto compere da qualsiasi sito, disconnettiti e non memorizzare i dati della carta. Se, comunque, dovessi sospettare che qualcuno possa essere entrato in possesso dei dati della tua carta, non indugiare e bloccala subito.