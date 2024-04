730, da quest’anno puoi scaricare anche questa spesa: pesa tantissimo a fine anno | Il tuo conto in banca ti ringrazierà

Lo Stato finalmente si preoccupa anche di questa spesa: non tutti sono a conoscenza del fatto che si possa portare in detrazione.

Lo stato di salute delle finanze dei cittadini italiani in questo periodo non è certo rose e fiori: tra gli aumenti dei costi energetici e quelli legati ai beni di prima necessità, non sono poche le famiglie che faticano a giungere a fine mese e che sono costrette a contare ogni euro speso e risparmiato.

Sono molte le persone che portano avanti più lavori contemporaneamente, per cercare di vivere in modo più sereno e cercare di realizzare anche qualche progetto di vita, come formarsi una famiglia o comprare una casa oppure un’automobile.

Per questo lo Stato, al corrente della situazione, ha istituito una serie di bonus per attutire il colpo derivante anche dalle conseguenze della pandemia e del conseguente lockdown del 2020, che ha visto strascichi fino al 2022 e che ancora oggi ha influenza sull’economia del Paese e sulla modalità di vita della società.

Fortunatamente, oltre ai bonus una tantum, il Governo ha pensato anche a una categoria di persone piuttosto svantaggiate che devono sostenere una spesa non certo trascurabile: ecco quale.

Una spesa in detrazione

Sono migliaia i giovani, soprattutto, ma non solo, che vivono in una casa in affitto: le condizioni degli affitti sono molto stringenti, e anche solo per ottenerne uno, seppure sia più facile rispetto all’ottenimento di un mutuo, richiede di avere documenti che provino un sostentamento continuativo del nucleo familiare.

Nelle città, inoltre, il costo degli affitti è ormai alle stelle, al punto che vi sono molti, soprattutto studenti, che protestano per questa speculazione: questo movimento è partito da Milano, dove la situazione è critica, ma si sta estendendo alle grandi città universitari. Non tutti sanno, inoltre, che è possibile detrarre una parte dell’affitto.

Come fare

Se vi siete affidati a un professionista del settore, sarà lui a darvi una mano per quanto riguarda la procedura. Altrimenti potrete presentare la dichiarazione dei redditi specificando l’affitto in detrazione con l’aiuto di CAF ACLI.

La detrazione ha, come sempre, dei vincoli: si realizza solamente previa presentazione dell’ISEE, ovvero il documento che attesta una indicazione di ricchezza del nucleo familiare, decretando se esso sia o no “meritevole” di un aiuto.