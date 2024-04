Chiavi auto, mettile dentro al forno a microonde: lo stanno facendo in tantissimi | Non immagini a cosa serve

Sempre più automobilisti stanno mettendo le chiavi della propria auto all’interno del forno a microonde: il motivo di questa pratica.

Se trovandovi a casa di un vostro amico vi capitasse di intravedere le chiavi dell’auto all’interno del forno a microonde, non preoccupatevi: non sono impazziti. Si tratta infatti di un trucco che, sebbene sia inusuale, permette di proteggere la propria auto.

Di protezione vogliamo parlare, proprio perché in Italia i furti d’auto sono in costante aumento, soprattutto nelle grandi città. In tutto ciò, una statistica del 2023 ci mostra come solo poco più del 40% delle automobili vengono effettivamente recuperate. Il motivo? Il traffico internazionale di auto (nonché degli stessi componenti), si rivela davvero efficace ed immediato, rendendone talvolta impossibile il recupero.

Ladri e tecnologia: l’evoluzione dei furti

In un periodo storico in continua evoluzione, anche i criminali sono in un certo senso ‘costretti’ a stare al passo con i tempi. Non a caso, le metodologie con cui avvengono questi furti sono cambiati, tanto da poter sottrarre un veicolo in maniera silenziosa e lontana dagli occhi indiscreti. Per evitare che ciò accada, vi sono alcuni metodi semplici ed efficaci. Uno dei trucchi più in trend per proteggere la propria auto da un ipotetico furto è proprio quello di inserire le chiavi all’interno del microonde.

Perché inserire le chiavi dell’auto nel microonde

Mettere le chiavi dell’auto nel forno a microonde potrebbe sembrare un gesto insolito, ma dietro questa pratica si nasconde una strategia di sicurezza efficace. Questo comportamento, sempre più diffuso, ha l’obiettivo di contrastare i possibili furti di auto, fornendo una protezione extra contro i ladri.

In primo luogo è bene precisare che questo metodo è efficace solo con i modelli di auto e di chiavi più moderni, in particolare quelli dotati di sistema keyless. Questi veicoli consentono l’apertura senza la necessità di estrarre fisicamente le chiavi: basta averle con sé per sbloccare l’auto, grazie alle onde radio.

I ladri, tuttavia, hanno sviluppato dispositivi chiamati ripetitori, capaci di estendere il raggio d’azione delle chiavi elettroniche per rubare le auto anche a distanza. Mettendo le chiavi nel forno a microonde, si impedisce l’efficacia di questi dispositivi, poiché le pareti del forno bloccano le onde radio.

In buona sostanza, questo metodo può rivelarsi la soluzione ideale per chi non possiede un box auto e vive con una certa angoscia la possibilità (ribadiamo, sempre più comune) di un ipotetico furto. Alla fine si tratta di un mezzo alla portata di tutti che richiede un solo accorgimento: non accendere il microonde accidentalmente pensando vi sia dentro l’alimento del giorno prima. Alla fine però, è solo questione di abitudine.