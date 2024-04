Gancio dello sportello, la sua vera funzione è questa: non potrai più farne a meno

Conoscete proprio tutte le parti della vostra vettura? Di certo non tutti sono al corrente della funzione di questo gancio.

Sono numerose le persone che ormai posseggono una propria vettura che consenta loro di spostarsi senza dover sottostare agli orari del servizio pubblico dei trasporti: si tratta di una proprietà necessaria soprattutto se si vive in zone particolarmente isolate o in città molto trafficate dove la metro non riesce a essere abbastanza efficiente da risolvere tutti i problemi di chi si sposta con questo mezzo.

Durante la scuola guida vengono spiegati anche i fondamentali componenti di un’automobile, ma in genere, a meno che non si tratti di volante o sterzo, si tende a dimenticare le informazioni che non utilizziamo quasi quotidianamente.

Grazie ai social, però, e al web, negli ultimi anni le funzioni di certi oggetti stanno tornando alla luce: basti pensare alla linguetta delle lattine, che non tutti sapevano fosse stata progettata anche per poter tenere in posizione la cannuccia da inserirvi all’interno.

Qualcosa di simile sta accadendo anche con un particolare componente della nostra auto: si tratta del gancio all’interno dello sportello, che non tutti sanno avere una funzione “segreta”.

Un gancio da favola

Il gancio di cui parliamo è collocato sia nelle portiere anteriori che, se presenti, in quelle posteriori: si tratta di un anello quadrato che funge da collegamento con la serratura della porta e si avvita direttamente al telaio.

Questo componente ha una funzione ben precisa che non è nota a tutti coloro che posseggono un’automobile: una volta che lo saprete non potrete più farne a meno.

Uno scalino per salire in alto

Proprio questa la funzione del gancio dello sportello: è pensato per poter essere usato come appoggio per salire al di sopra della macchina, una necessità che si potrebbe presentare in qualunque momento, soprattutto se si ha un portapacchi da aggiustare, riempire, o svuotare con una certa fretta.

La lezione è che non si finisce mai di imparare e che gli oggetti contengono molta più tecnologia di quanto pensiamo talvolta: bisogna solamente saper cogliere queste opportunità che rendono la vita più semplice e comoda. Grazie all’informazione del web oggi siamo in grado di aggiornarci anche su tutte le funzioni degli oggetti già in nostro possesso o che vorremmo acquistare.