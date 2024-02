Bolletta della luce, vai in casa tua e cambia subito le lampadine: se metti queste risparmi il 70%

Scopri il segreto per risparmiare sulla bolletta della luce: con questo trucchetto vedrai i costi ridursi al minimo.

Chissà quante volte ti sarà capitato di aprire la bolletta della luce con ansia e preoccupazione, per via dei rincari che ci sono stati specialmente negli ultimi anni. Sempre più famiglie si ritrovano a dover rinunciare all’utilizzo di alcuni elettrodomestici e dispositivi elettronici, dimezzare l’uso di quelli principali e adottare ogni accortezza possibile pur di risparmiare.

Infatti, in genere si consiglia di fare attenzione alla fascia oraria, cercare di utilizzare gli elettrodomestici al meglio, per sfruttarli a pieno, come con la lavatrice che andrebbe fatta solo quando il carico degli indumenti da lavare è abbastanza grande. Inoltre, occorre sempre aver un’occhio di riguardo per le classi energetiche, perché sono quelli più alte a essere più efficienti e a farti risparmiare sui consumi.

C’è, però, un altro segreto che forse non conosci e che potrebbe svoltare le tue giornate e il tuo modo di fare economia. Mettendolo in pratica, vedrai i costi della luce ridursi fino al 70%. Sembra una follia, un sogno, ma ti basteranno solo delle lampadine. Vediamo insieme di che si tratta.

Illumina il risparmio

Uno dei modi che ti farà risparmiare sicuramente, nell’arco di tutta la giornata, senza dover rinunciare a nulla, è quello di cambiare le lampadine. Se hai ancora le classiche lampadine tradizionali, sbarazzatene e scegli quelle a LED. Sono delle lampadine perfette per illuminare la casa in maniera ottimale, rispettando l’ambiente. Dopo averle sostituite a quelle tradizionali, potrai tagliare i costi della bolletta della luce.

Il consumo delle lampadine a LED, infatti, si aggira tra i 3 e i 10 watt orari, addirittura meno della metà rispetto a quelle a risparmio energetico. Inoltre, questo è un tipo di prodotto che ha una durata molto più lunga, quindi andrai a favorire anche la lotta all’inquinamento, perché ci sarà uno smaltimento più semplice.

Perché scegliere le lampadine a LED

L’illuminazione domestica rappresenta circa il 15% dei consumi di energia in casa ed è proprio per questo che dovresti pensare seriamente a sostituire le tue vecchie lampadine con quelle a LED. Non ti far fermare dai costi iniziali che possono risultare più alti, perché con questo prodotto avrai un risparmio a lungo termine, quindi è un giusto investimento per te e per la tua abitazione.

Cerca la lampadina con la classe energetica più alta e trova il grado di luminosità che fa per te. Dopo aver utilizzato la tecnologia a LED per qualche mese, noterai e ti sorprenderai del risparmio in bolletta. Siamo sicuri che non tornerai più indietro.