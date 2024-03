Bollette luce, da aprile si torna alle cifre paurose: italiani distrutti completamente

Il mese di aprile vedrà ulteriori modifiche per il costo in bolletta della luce: aumenti in arrivo per milioni di famiglie.

Dal subentro del mercato libero obbligatorio, all’oscillazione dei costi relativi alle utenze: anche questo 2024 ha portato con sé diversi dubbi e perplessità sul futuro eocnomico di milioni di famiglie. In questo contesto ricorderemo il tanto apprezzato bonus sociale. Questa misura eccezionale, implementata il 25 settembre 2023 dal governo Meloni e successivamente confermata dalla manovra di Bilancio del 2024, ha portato a un significativo aumento dell’importo del bonus elettrico per le famiglie aventi diritto. Oltre all’assegno ordinario, è stato introdotto un importo straordinario aggiuntivo, il quale varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Come funziona l’importo straordinario nel bonus bolletta

Il potenziamento del bonus elettrico è stato accolto positivamente, poiché fornisce un aiuto supplementare alle famiglie italiane per affrontare le spese energetiche, particolarmente significative durante i mesi più freddi o più caldi dell’anno.

La suddivisione dell’importo aggiuntivo in base al numero di componenti del nucleo familiare ha sempre permesso una maggiore equità nella distribuzione delle risorse, garantendo un sostegno proporzionale alle esigenze specifiche di ciascuna famiglia. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo per questo supporto economico, con il termine di questa agevolazione straordinaria, l’assegno del bonus luce tornerà al suo importo ordinario.

Ad aprile 2024 cambia l’importo del bonus elettrico

A partire dal 1° aprile 2024, le famiglie idonee al bonus elettrico riceveranno solamente l’assegno ordinario, come stabilito dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sul suo sito web. Di seguito vi riportiamo gli importi dello sconto sulla bolletta per la fornitura di elettricità a partire da aprile, calcolati in base al numero di membri del nucleo familiare:

famiglie con 1-2 componenti: 11,70 euro;

famiglie con 3-4 componenti: 18,00 euro;

famiglie con oltre 4 componenti: 20,30 euro.

Si tratta di un taglio significativo, considerando che fino al 31 marzo, la tabella riporta quote ben diverse:

famiglie di 1-2 componenti: 77,44 euro;

famiglie di 3-4 componenti: 102,83 euro;

famiglie con più di 4 componenti: 113,75 euro.

Nonostante ciò, la buona notizia pare essere che il prezzo della luce si trova attualmente in una fase di stabilità, ma gli esperti consigliano (vista l’entrata del mercato libero), di approfittare di una quota mensile fissa, anziché quella variabile. Il motivo pare essere che d’estate si prevedono aumenti legati all’energia elettrica. Ricordiamo, infine, che la soglia di accesso agli sconti sulle fatture di energia elettrica e gas rimarrà a 9.530 euro, salendo a 20.000 euro per le famiglie numerose, per tutto il 2024.