Bollette della luce, ti becchi l’aumento se non fai questa cosa: ti costa 1000€ in più ogni volta

Con l’entrata del mercato libero è bene sapere quale sono le tariffe più convenienti: come risparmiare (davvero) sulle bollette della luce.

Prezzo fisso o prezzo variabile? Questo è il dilemma. Alcuni potrebbero trovare una sorta di sicurezza nel avere sotto controllo i propri costi in bolletta; altri, preferiscono approfittare degli eventuali ribassi dei fornitori di energia. Qualsiasi sia la preferenza di base, è giusto fare un ragionamento che va oltre i gusti personali, ma basandosi sulle ipotetiche oscillazioni del mercato.

Bollette della luce e mercato libero: meglio il prezzo fisso o variabile

Negli anni precedenti, il consiglio è sempre stato quello di sottoscrivere tariffe a prezzo fisso per l’energia, poiché offrivano maggiore tranquillità nell’arco dell’anno e potevano portare a risparmi certificati nel tempo, come confermato anche dall’Autorità ARERA.

Durante la fase acuta della crisi energetica, causata in gran parte dalle prime fasi del conflitto Russia-Ucraina e dalle incertezze geopolitiche internazionali, molti clienti che avevano sottoscritto tariffe a prezzo fisso hanno trascorso mesi di tranquillità. Al contrario, coloro che hanno atteso troppo a cambiare hanno subito passivamente pesanti aumenti dei prezzi. Ironia della sorte, c’è stato persino chi, nel bel mezzo dell’aumento dei prezzi, ha scelto di sottoscrivere tariffe a prezzo fisso, solo per ritrovarsi con prezzi molto più alti del mercato durante l’inverno.

Insomma, tutto dipende da alcune valutazioni razionali e anche un pizzico di fortuna. Tuttavia, guardando la situazione attuale, dove il costo dell’energia è peraltro ribassato, la scelta migliore sembra il costo fisso in bolletta della durata di 1 anno. Il motivo? Le oscillazioni dei prezzi di luce e gas a gennaio sono state relativamente contenute, ma ci sono ancora incertezze per i mesi a venire, principalmente a causa della possibilità di un’impennata dei prezzi dovuta a una possibile ondata intensa di freddo o a un maggiore coinvolgimento di Iran e USA nei conflitti. Considerando che i prezzi dell’energia tendono a crescere in vista dell’estate, chi vuole cambiare fornitore e tariffa dovrebbe dunque orientarsi verso un prezzo fisso e bloccato per garantire tranquillità e risparmio per almeno 12 mesi.

Quale offerta energetica attivare a marzo/aprile 2024

Secondo le stime di mercato-libero.it, l’offerta più conveniente pare essere Octopus Energy, che con i suoi attuali 0,11 €/kWh si conferma per questo mese una delle tariffe luce più vantaggiose. Se si sceglie di pagare un canone fisso, il costo è di 45,2 euro al mese, salvo variazioni. Per l’attivazione ed eventuali informazioni dettagliate è possibile trovare l’offerta online o chiamando il 0294758772.